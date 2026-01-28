真想推他選台北市？ 賴清德盛讚卓榮泰還要黨內多宣傳

民進黨主席賴清德今（28）日在中執會上，特別要求黨公職多多宣傳行政院長卓榮泰「會做事內閣」的好政績，此舉引發外界聯想。先前新潮流前立委段宜康曾賣關子表示，台北市長候選人「可能現在有更重要的任務必須要完成」，如今賴清德在會中大力讚揚卓榮泰內閣表現，耐人尋味。

（資料照／中天新聞）

據與會人士轉述，賴清德在中執會最後特別強調，卓榮泰帶領的內閣是「會做事」的團隊，從近期多起事件處理可以看出。包括台南風災派行政院政務委員陳金德處理、花蓮馬太鞍堰塞湖事件由政務委員季連成負責，以及台中非洲豬瘟與台美關稅談判由副院長鄭麗君出面協商等，都展現團隊的執行力。

賴清德也提到，近期政府提高老農津貼、國民年金，都是民進黨聽到地方想要的政策而努力推動，地方反應也有收到，這是為了台灣整體的社會安全。他特別向中執委表示，很多中執委是從地方來的，希望大家把卓榮泰「會做事內閣」的好政績多多廣為宣傳。

在中執會致詞中，賴清德也嚴正呼籲立法院朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議。他指出，本週五將是立法院本會期的最後一天，然而中央政府總預算案、國防特別條例草案仍被在野黨擱置在程序委員會中，遲遲無法付委審查。

（圖／政院提供）

賴清德表示，行政院早已在去年8月29日將今年度的中央政府總預算案函送立法院審議，但至今已超過5個月尚未付委審查。國防特別條例草案也在去年11月27日送交立法院，昨日又遭到在野黨10度封殺，仍卡關在程序委員會中，直至今日也超過兩個月無法進入實質審議。

賴清德強調，今年度的中央政府總預算案涵蓋AI產業發展、整體經濟動能提升、防災治水等國家經濟發展所需預算，也包括因應少子女化對策、長照3.0政策等人民生活的經費支出。若總預算案持續無法付委並完成審查通過，恐怕不僅將對民生經濟造成實質衝擊，更可能讓台灣在AI人工智慧浪潮與全球經貿競爭下，錯失關鍵發展時機，進而處於不利的地位。

賴清德提到，目前全球民主陣營正積極應對威權主義擴張，持續強化國家防衛能力、提升國防預算，台灣身處印太第一島鏈，不僅要擔起守衛民主前線的使命，更是肩負維護區域穩定的重任。面對中國企圖改變台海現狀的威脅日益升高，台灣必須具備足以捍衛國家安全、維護印太安定的防衛能力，持續提升整體國防力量，向國際社會展現守護民主自由的決心，唯有願意守護自己，才能獲得國際社會的支持與協助。

（資料照／中天新聞）

此外，賴清德日前接見社團法人中華民國工業協進會時說明，台美關稅談判底定，台灣成為全球首個獲232條款優惠的國家，建立「台灣模式」。政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，他接下來將與卓榮泰、行政團隊持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。

