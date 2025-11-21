即時中心／林耿郁報導

中國武力犯台野心不死，且花樣日益翻新；一方面，第三艘航母「福建號」正式服役，另一方面，中國疑似正在使用「民間貨輪」掩人耳目；路透社警告，這些民用貨船一旦有需要，很可能變成中國發起超越二戰「諾曼第大登陸」的搶灘新利器！

白衣渡「海」？中國武力擴張動作頻頻，且台灣就是主要目標：為此解放軍除天天以軍機、軍艦、海警船騷擾我海空域，還建造了第三航母「福建號」，11月7日舉行服役儀式。

但除了明面上的「刀槍」，私底下中國也在準備「暗箭」，準備展開突襲登陸作戰。

路透社專題報導，衛星空拍畫面顯示，中國正在訓練「影子海軍（shadow navy）」準備攻台；8月份有6艘渡輪、6艘甲板貨船，共計12艘民用貨輪，實施將車輛放到海灘上的搶灘演習。

由於這些貨船自帶坡道、廣闊甲板，且吃水較淺，因此可以輕鬆在海灘上裝卸貨物，完全無需借助港口、碼頭等設施。

中國本就有巨大的商船隊伍，加上解放軍有權隨意徵調民船協同作戰，因此有美方前將領警告，這是中方展開「登陸作戰」入侵台灣的一大步；屆時的搶灘行動，很可能比二戰盟軍關鍵的「諾曼第登陸」規模更加龐大。

但中國也不一定就能成功；畢竟台灣海峽常年波濤洶湧、濃霧瀰漫，「黑水溝」的自然環境本就不利渡海；吃水淺的平底貨船，在這種環境中乘風破浪只會更加危險。

此外，中國需要大量貨船、一口氣運送30萬以上的兵力，才有可能壓倒我方守軍。但這些缺乏武裝的民用船隻，很容易遭到我方小型防禦武器─例如肩射式飛彈打擊。因此有台灣匿名官員分析，中國不太可能真的投入民用貨船，大肆實施搶灘登陸。

不過，美國海軍戰爭學院副教授伊恩‧伊斯頓（Ian Easton）警告，戰爭就是一場豪賭，且永遠都有「意外」；因此沒人能真正斷言，中國是否已經「準備好了」？

原文出處：快新聞／真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」

