真想買下格陵蘭？路透：川普政府打算給每位島民1~10萬美元

格陵蘭為丹麥自治屬地。路透社



美軍成功突襲委內瑞拉、拿下委國總統馬杜洛後，美國政府想打鐵趁熱完成美國總統川普的另一大外交心願：併吞丹麥自治屬地格陵蘭。路透社週五（1/9）獨家報導指出，川普政府官員正考慮發給每位格陵蘭島民1到10萬美元，買下這座位於北極重要戰略位置的島嶼。

美國國務卿盧比歐日前在國會閉門會議中向議員表示，美國近日重申要取得格陵蘭，並非表示將立即出兵，最終目標是「買下」格陵蘭。

路透社引述4名知情人士指出，雖然政府官員尚未提出買下格陵蘭的出價金額，但正在討論給每位格陵蘭居民一筆錢，金額介於1萬美元（約31.56萬元台幣）至10萬美元（約315.6萬元台幣）之間。

其中一名消息來源透露，川普政府官員討論格陵蘭的「買價」並不是新鮮事，但最近越來越認真，有幕僚提出可給5.7萬格陵蘭島居民每人10萬美元的重金利誘，總計不到60億美元，是看起來相當有可能成真的金額。但如何給錢以及希望拿錢的格陵蘭人做些什麼事？目前沒有更多細節規畫。

另有幕僚提出和格陵蘭簽訂「自由聯合協定」（COFA）。美國曾和密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉三個太平洋島國簽署COFA，類似延續二戰後的託管關係。

在COFA關係下，美國政府提供郵政、軍事保護等必要公共服務。美國則換取可在當地擁有更大程度的美軍活動，而COFA國與美國的貿易往來也可免稅。

路透社報導指出，COFA簽訂方通常是有意宣布獨立的地區。美國給格陵蘭島居民發錢，有機會讓他們在公投時對與美國簽訂COFA投下贊成票。

當地民調顯示，絕大部分格陵蘭人希望獨立，但擔心脫離丹麥缺乏經濟資助。民調同時顯示，大多格陵蘭人不想被美國併吞。

