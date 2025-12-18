真想馬杜洛下台？傳川普政府邀石油巨擘 共商重返委內瑞拉

委內瑞拉總統馬杜洛12月1日在卡拉卡斯舉行示威遊行，誓言會對抗美國施壓。路透社



美國總統川普對委內瑞拉的馬杜洛（Nicolas Maduro）政權持續施壓，美國媒體週三（12/17）引述4名知情人士透露，川普政府正在詢問美國石油公司，是否有意在馬杜洛下台後重返委國，顯示白宮對後馬杜洛時代的到來有所憧憬。

政治新聞網站Politico引述一名知情人士透露，川普政府已經開始與業界探討重返委內瑞拉的可能性，但坦白說，在油價低迷以及全球有更多吸引力油田的背景下，業界對此興趣缺缺。另有人表示：「在政治環境不明朗的情況下，說服企業冒險投資並不容易。」

據悉，美國政府是在近期才開始與業界接觸，這項由國務院主導的行動還得到委內瑞拉國營石油公司前高階主管羅梅羅（Evanan Romero）的協助，目前他在休士頓從事顧問工作。

羅梅羅透露，川普政府的行動包括促成美國能源部長萊特（Chris Wright）於11月下旬在華府主持會議，與會者包含埃克森美孚（ExxonMobil）、康菲石油（ConocoPhillips）等兩大石油巨擘代表，以及羅梅羅所屬的委內瑞拉反對派代表，聚焦石油產業重返委國的可能性。

羅梅羅指出，萊特鼓勵企業「達成共識並逐步解決懸而未決的問題」，但同時明確表示政府期望更多委內瑞拉石油流入美國煉油廠。「我們需要這些石油」，他強調，這是川普政府傳達的重要訊息。

埃克森美孚、康菲石油及雪佛龍（Chevron）等美國石油公司，皆於2000年代初在委內瑞拉營運期間，遭查維斯（Hugo Chavez）政府強迫將多數股權轉讓予委內瑞拉石油公司，隨後也沒收了抗拒轉讓的企業資產。

川普在首任總統任期內曾對委內瑞拉實施涵蓋石油業的制裁。他在週二（12/16）於社群媒體宣布，將封鎖載運受美國制裁石油的委內瑞拉離港船隻，強調美國「絕不容許敵對政權掠奪我國石油、土地或任何資產，所有財產必須立即歸還美國」。

