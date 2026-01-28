「真愛女神」瑞秋麥亞當斯黑化！ 《荒島囚救》狂砍惡上司爛番茄93%

電影《荒島囚救》描述瑞秋飾演的「琳達」在公司表現卓越，卻遭新上司惡意忽略，兩人墜機在無人島，挑戰在荒島求生。20世紀影業提供

瑞秋麥亞當斯憑藉《手札情緣》《真愛每一天》成為全球影迷心中的「純愛女神」，但在新片《荒島囚救》中，她徹底拋棄美美形象，聯手《奇異博士2：失控多重宇宙》導演山姆雷米，挑戰在荒島絕處逢生。

該片在爛番茄網站開出93%極高評價，瑞秋飾演的職場女性在飛機墜毀後，憑藉對實境秀《倖存者》的熱愛轉化為求生技能，從專業經理人黑化為執著復仇者。瑞秋麥亞當斯表示：「這個角色充滿轉折與變化，是我熱愛劇本的原因，這大概是我在一個半小時內，經歷轉變最大的一個角色。」

導演山姆雷米則指出，瑞秋的角色與狄倫歐布萊恩形成極端對比，女性的能力與自我認同不斷成長，而男性的軟弱與無能則逐漸浮現，兩人被命運緊緊綁在無人島上。

瑞秋麥亞當斯在《荒島囚救》中拋棄女神形象，改走野外求生的粗獷路線。20世紀影業提供

狄倫歐布萊恩激讚：她是我遇過最真誠的演員

與瑞秋麥亞當斯在荒島作困獸之鬥的男星狄倫歐布萊恩，對這位搭檔讚不絕口。他觀察到瑞秋在片場的每一次反應都毫不做作，每一個鏡頭都真實地活在當下，呈現出一種貼近人性的存在。

狄倫歐布萊恩感性表示：「她在電影中的反應非常真誠，那種專注度讓人不寒而慄。」這份演技也讓編劇馬克史威夫特感嘆，這個女性角色原本被困在社會體制裡，直到來到打破規則的無人島，「她終於能打造一個真正適合她能力、也配得上她的世界！」

瑞秋麥亞當斯從影20多年來，曾因《手札情緣》走紅後選擇淡出，只為了過平凡乏味的生活以精進演技，「如果你想真實地演好角色，就需要過著平凡的生活。」當了媽媽之後，她更重視表演的深度與節奏。對瑞秋而言，《荒島囚救》就是那部能讓她全心投入、滿足很久的作品。

職場惡意調職引發殺機？荒島生存戰竟成復仇路

電影《荒島囚救》描述瑞秋飾演的「琳達」在公司表現卓越，卻遭新上司惡意忽略並企圖調派至偏遠辦公室。就在前往曼谷的途中遇上暴風雨，飛機墜毀無人島，琳達隱藏的求生本能就此覺醒。《荒島囚救》將於本周四(29日)全台上映。



