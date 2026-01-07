真手作奶茶？霸王茶姬員工玩梗惹議遭開除 門市無限期停業

（記者許皓庭／綜合報導）福建漳州一間霸王茶姬門市因員工拍攝不雅影片引發食品安全爭議。該名店員在影片中未戴手套，徒手捏壓物料並直接攪拌飲品，畫面流出後遭網友痛批。品牌總部證實此事嚴重違反操作規範，已即刻解僱涉事員工，並下令該加盟店無限期停業整頓，同時對相關管理人員進行降職處分，強調對食安問題絕不寬貸。

根據社群平台廣泛流傳的影像顯示，涉事女員工身穿品牌制服，在未佩戴工作手套的情況下，於工作檯徒手擠壓檸檬與橙片。影片中甚至出現將手伸入杯中攪拌、把散落在桌面的冰塊與液體刮回杯內的誇張行為，並搭配音樂進行模仿。此舉迅速點燃消費者怒火，紛紛質疑品牌的基本衛生管理。

品牌總部經調閱監視器查核，確認事發地點為福建漳州龍文寶龍廣場店。涉事員工解釋該影片為打烊前使用「報損廢棄物料」模仿網紅熱梗拍攝，強調拍攝後物料已全數銷毀並未販售。然而，公司通報指出，員工行為已嚴重背離食品安全規範與誠信原則，觸碰品牌價值底線，因此決定祭出重罰。

此次事件不僅重創該品牌形象，連帶使其他連鎖茶飲如 CoCo、益禾堂等品牌過往的類似影片也被網友檢視。針對業內頻傳的「擺拍玩梗」歪風，相關品牌紛紛回應將強化加盟店稽核與員工教育。目前涉事霸王茶姬門市須完成全面整改並通過總部嚴格驗收方可復業，品牌方承諾將以此為戒，嚴格落實內部衛生與誠信管理，維護消費者權益。

