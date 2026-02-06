《真料理兩鍋論》邰哥隊首勝 眾人淚灑攝影棚

記者周毓洵／臺北報導

料理實境節目《真料理兩鍋論》邰哥隊終於拿下開播以來首勝。在壓倒性票數揭曉瞬間，邰智源、黃鐙輝、丘涵3人相擁落淚，成功翻轉前5集的連敗命運，連製作人也因壓力瞬間釋放當場大哭，全場一起淚灑攝影棚。黃鐙輝激動直呼：「這個比得金馬獎還要感人！」邰智源則一臉不敢置信笑說：「我終於可以 cue『請上菜』了，真的可以讓我講嗎？」甚至到獎金入帳時還恍惚表示，這回由丘涵揭曉結果就獲勝，封她為「邰哥隊勝利女神」。

對手羅哥隊第一時間上前擁抱祝賀，羅時豐大器表示惜敗不傷心，「看到邰哥隊贏，真的替他們開心，欣喜若狂！」KID也打趣說：「也該讓人家贏一下，不然會被說在霸凌老人家。」笑聲中送上真心祝福。

本週邀請金馬影后陳淑芳擔任出題官，並親自坐鎮「媽媽評審團團長」，與20位媽媽評審一同品嚐料理，題目是為媽媽們做一道菜。兩隊使出渾身解數，從少女心甜點、暖心料理到帥哥主廚輪番上陣；溫妮更親上街頭訪問媽媽們最想吃什麼。被問到偏好，陳淑芳笑說自己是「小螞蟻」，最愛甜點。

聊到「媽媽與食物」的記憶，邰智源分享一段讓人鼻酸的往事：「很多媽媽吃的都不是自己喜歡的，而是把最好的留給孩子。」他回憶小時候母親總把雞腿留給他、自己只吃雞皮，長大後才知道母親其實不愛雞皮，只是為了孩子。訪問肚皮舞老師媽媽時，邰智源還現場下海秀肚皮舞，尬舞到「電動翹臀」登場，氣氛瞬間嗨翻。

邰智源隊（前）首次獲勝激動落淚。（麥卡貝網路電視提供）

邰智源（右）分享媽媽把雞腿讓給自己，只能吃雞皮的回憶。（麥卡貝網路電視提供）