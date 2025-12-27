真最強新人！「CORTIS打敗NewJeans」 135天創紀錄

男團CORTIS出道4個月創下新紀錄。（圖／翻攝自CORTIS X）





韓國娛樂經紀公司HYBE旗下BIGHIT MUSIC推出的男團CORTIS，也是天團BTS（防彈少年團）的師弟，在4個月前出道後，人氣直接風靡全球，如今成為更打破紀錄，成為IG最快破800萬粉絲的K-POP團體。

CORTIS從今年8月18日出道至今已經4個月，人氣高漲、話題不斷，IG追蹤人數在12月23日時突破800萬，短短135天就直接打破紀錄，成為名副其實的「怪物新人。」

在CORTIS之前，最快達到800萬追蹤的為女團NewJeans，當時花了333天創造紀錄，隨後便是Enhypen、aespa、BLACKPINK、ITZY、LE SSERAFIM、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、BTS（防彈少年團）和BABYMONSTER。



