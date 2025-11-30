即時中心／高睿鴻報導

玩真大！外媒《每日星報》近日報導稱，有位巴西女子懷孕後，生下一對雙胞胎；但生產8個月後，帶著孩子進行DNA檢測，竟發現兩個小孩「父親不一樣」。怎麼回事？原來，該女子當時在同一個晚上，與兩位男子發性關係，結果竟沒想到「全中」，出現罕見的「異父受孕」情況；而女子之所以帶兩兄弟做DNA檢測，就是因為發覺長相有差異，越想越不對勁，結果一查才發現，竟是因為父親根本就不同人。

據悉，當天陪該女子去做檢測的男人，正是其中1名孩子的父親；女子受訪時坦承，先前確實在同個晚上，與兩位不同的男人發生性行為，沒想到兩個人都使其懷孕。事後得知此結果，女子表示非常驚訝，從來沒想到會發生這種情況。也有專家點出，全球僅約20例左右的「異父受孕」，顯示此懷孕模式真的非常少見。

所幸，女子還算幸運，據其透露，其中一名男子已表態，願意同時擔任雙胞胎的父親；甚至，還在戶籍將兄弟倆，都登記為自己的孩子，並將給予兩人所需的養育。另，女子也強調，兩個孩子目前都很健康，身體沒有什麼問題。

報導也提到，接到本案例的醫師法蘭蔻（Dr. Tulio Jorge Franco）表示，全世界目前僅記錄20起「異父受孕」（heteropaternal superfecundation），也就是雙胞胎都有母親基因，但父親基因不同、也在不同的胎盤發育。

原文出處：快新聞／真會玩！新手媽「一夜激戰兩男」懷雙胞胎 一驗竟發現爸爸不同人

