即時中心／徐子為報導



近年來烏干達DNA檢測技術逐漸盛行，也讓越來越多父親驚覺自己養到「別人的小孩」，烏干達內政部更證實逾98%受測男性發現小孩不是自己的。

根據美國通訊社《美聯社》報導，由烏干達內政部所管理的實驗室，一般是負責處理法院的檢測要求，不過最近有越來越多男性主動前來，想要和孩子的DNA比對，結果竟超過98%的人都得到令人心碎的鑑定報告。



對此，烏干達內政部發言人蒙代伊（Simon Peter Mundeyi）建議，除非心臟真的夠強，否則不建議來做親子鑑定。不過，想知道真相的男性勇者並未減少，烏干達近期仍有大量檢測實驗室在公共場所張貼廣告，就連首都康培拉的計程車後窗也能看到招攬客戶比對DNA的廣告。



另外，烏干達近來也因此發生不少知名「綠帽」案例，都是圍繞著繼承權、離婚贍養費所展開的民事案件，例如康培拉1名富有的學者，透過法院DNA鑑定才得知3個小孩中有1個不是自己的。



在烏干達小鎮納布馬利（Nabumali）擔任鎮長的部落首領庫托伊（Moses Kutoi）透露，儘管鎮上大多數人都付不起200美元（約新台幣6270元）的DNA檢測費，但「綠帽風暴」仍然席捲當地，釀成家庭糾紛。



庫托伊表示，當夫婦因小孩問題在他面前爭吵不休時，自己會自嘲稱「我也長得不像我父親」來緩解氣氛，且他雖和父親不像，卻還是能夠繼承家族地位、當上部落首領。



烏干達城鎮姆巴萊（Mbale）的教會牧師穆滕古（Andrew Mutengu），則稱他在800多名教友中幫忙調解的問題，屢次出現的便是親子血緣爭議，他認為若DNA鑑定變更平價，當地會有更多男性去做檢測。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／真會玩？這國98%父親測DNA驚覺「小孩非親生」 官方證實：綠帽橫行

更多民視新聞報導

連2天火箭發射成功 「淡江二型」射高逾7公里驗證航電系統

日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊

范冰冰奪影后！致詞提「中國」惹議 他讚：只看演技這就是金馬價值

