真會解除武裝？哈瑪斯官員：願討論「凍結」武器

編譯林浩博／綜合報導

儘管以色列與哈瑪斯的停火協議自10月10日生效，但仍累計超過360名巴勒斯坦人死於以軍之手，外界憂心協議岌岌可危。正當此時，哈瑪斯流亡卡達首都杜哈的資深官員於7日表示，他們團體願意就武器的「凍結或存放」展開討論。

哈瑪斯資深官員奈姆(右)，於7日表示，該組織願意討論武器的「凍結或存放」。（圖／翻攝自X平台 @jacksonhinklle）

「凍結」武器

哈瑪斯資深官員奈姆（Bassem Naim）接受美聯社專訪稱，哈瑪斯對於如何處置他們手頭所剩餘的武器，抱持「很開放的態度」。

哈瑪斯解除武裝是美國總統川普20點停火協議的關鍵，須由獨立第三方負責監督執行。奈姆說：「我們可以討論武器的凍結或存放，抑或放下，只要有巴勒斯坦人的保證，這段停火或休兵期間，不動用武器。」

廣告 廣告

同一天，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也表示，以方「十分接近」邁向加薩停火協議的第二階段。納坦雅胡稱以色列在該階段的優先任務，即「解除哈瑪斯的武裝與加薩非武裝化」。

目前關於解除武裝工作的關鍵細節，依舊付之闕如，像是哪些國家會加入加薩的國際維和部隊。另外，奈姆所說的「凍結」，能否為堅持哈瑪斯棄械的以色列所接受，也是未知數。

國際部隊權力有限

奈姆強調，即便是獲得聯合國安理會授權，國際部隊在加薩的權力應當受限。他說：「我們歡迎聯合國部隊部署在邊界附近、監督停火的執行、對違反協議予以通報，以及避免任何情勢的升級。」

但他也指出：「但我們不接受該部隊有權在巴勒斯坦人領土行動或執行任務。」

哈瑪斯首席談判代表哈亞。他於6日表示，如果以軍撤離，他願意把武器移交給獨立的巴勒斯坦國當局，暗示巴勒斯坦建國是哈瑪斯棄械的必要條件。（圖／翻攝自X平台 @TheSaviour）

巴勒斯坦建國

奈姆並未說明何謂「巴勒斯坦人的保證」，對於武器的處置，也說得有些隱晦。但6日哈瑪斯的首席談判代表，也是該組織在加薩的領袖哈亞（Khalil Al-Hayya）話就講得很白，聲稱只要以軍撤離，他們就會將武器移交給巴勒斯坦人當局。

哈亞在聲明說道：「只要侵占仍在，我們的武器也仍在。如果占領結束，這些武器就交由國家當局掌控。」

至於是什麼「國家當局」，哈亞辦公室回復法新社記者稱，即主權獨立的巴勒斯坦國。而哈亞同樣表明，哈瑪斯拒絕聯合國駐軍加薩以強制執行解除武裝的立場。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普聖誕前揭加薩治理架構！維和部隊進駐 逼哈瑪斯解除武裝交出政權

加薩罹難人數破7萬 教宗良十四世：兩國方案為以巴衝突唯一解方

以軍空襲加薩釀21死、數十傷 以哈互控「違反停火協議」

13比0無異議通過！中俄棄權 川普加薩計畫獲聯合國安理會背書

