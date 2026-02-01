真會送！高市早苗贈施凱爾日製貓咪用品 提英官邸「第一捕鼠大臣」Larry

即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗於上月31日晚間在東京與英國首相施凱爾（Keir Starmer）舉行首腦會談，雙方就深化經濟安全保障與防務領域合作等議題進行討論。會後，高市早苗在社群平台Ｘ發文，她特別贈送施凱爾一份日本製貓咪周邊商品禮盒，作為首訪日本的紀念禮物。據悉，英國首相官邸長期住有深受民眾喜愛的「首席捕鼠大臣」賴瑞（Larry），而施凱爾本人也是著名愛貓人士，家中還飼養另外兩隻貓咪。





高市早苗指出，去年11月的G20峰會上，她與施凱爾首次會晤，並建立了可以互稱「基爾」、「早苗」的友好關係。此次不久便迎接施凱爾訪日，她感到非常高興。她強調，日本與英國是「加強的全球戰略夥伴」，也是重要的同志國家。未來，雙方將在更層面進一步推進合作。高市早苗也提到，雙方在公邸晚餐會上就國際社會各項議題進行了深入討論。

此外，高市早苗透露，施凱爾也邀請她訪問英國首相官方別墅「切克斯」（Chequers）。該處歷史悠久，曾是安倍前首相造訪之地，也累積了近年日英關係的基礎性討論。高市表示，能受到邀請非常榮幸，並期待未來訪英時再次與施凱爾會面。她強調，希望在面對21世紀複雜國際危機的情況下，與施凱爾密切合作，共同開創日英新時代。

另一篇發文中，高市早苗提到，英國首相官邸的貓咪「賴里」，該貓咪自2011年2月15日起，被授予「首席捕鼠大臣」（Chief Mouser to the Cabinet Office）的稱號，常駐唐寧街10號，已年近19歲，是英國歷史上在位時間最長的「首席捕鼠大臣」，其任職年限甚至比不少首相還長。至今賴瑞已服役於六任首相，施凱爾為第六位。

高市表示，除了賴里外，施凱爾家中也有兩隻貓咪，是知名「貓奴」，所以此次特別贈送施凱爾一份日本貓咪周邊商品禮盒，包括貓碗、貓咪造型擺飾及金魚造型玩具等，施凱爾笑著拿起這些用品研究，神情相當愉快。網友也紛紛留言表示，「高市首相真會送禮，任何愛貓人士收到這份禮物都會很高興」。





英國政府官方正式授予「首席捕鼠大臣」（Chief Mouser to the Cabinet Office）頭銜的貓Larry。（圖／翻攝Ｘ＠Larry the Cat）

