真有人姓「八」！全台僅1人 揭祕複姓「令狐」背後千年傳說

生活中心／游舒婷報導

真的有人姓「八」？稀有性氏聯誼會今（6）日在台中舉辦首屆「奇緣出遇」的聯誼活動，吸引全台及海外稀有姓氏人士齊聚台中分享家族故事、追尋源流，其中也揭密，全國有僅一人使用的姓氏多達268個，包括「八、丙、唱」，其中包括台中前副市長的姓氏「令狐」也有其背後的故事。

台中市長盧秀燕出席稀有姓氏聯誼會活動。（圖／資料照）

台中市長盧秀燕出席活動時指出，目前台灣共1,785種姓氏，其中陳、林仍為全國最多姓氏；而全國僅一人使用的姓氏多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等；僅有兩人使用的姓氏有115個，包括「入」、「立」、「下」等。至於令狐姓，目前全台共有18人，於所有姓氏中排名925名。她也感謝令狐前副市長發起活動，促進宗親互動並傳承家族歷史，相信活動能凝聚社群，體現慎終追遠的精神。

民政局長吳世瑋說明，內政部自94年起編印《台閩地區姓氏統計》，並於112年出版第8次《全國姓名統計分析》，透過長期資料蒐集，掌握國內姓氏與名字的變化與分布情況，根據112年統計，全國共有1,785個姓氏，包括單姓1,667個、複姓118個。其中人口最多的前十大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成，顯示台灣人口集中於大姓；另全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。

稀有姓氏聯誼會發起人、前副市長令狐榮達指出，他三年前任職市府副市長期間，因緣際會成立稀有姓氏 LINE 群組，從最初十多名好友擴大至目前逾 240 名成員，涵蓋兩百多個稀有姓氏。許多人因姓氏罕見，常被詢問來源或遭誤讀，也衍生不少趣事，此次聚會難得齊聚同姓宗親，更期盼透過交流共享記憶與文化。

令狐榮達強調，姓氏是中華文化的重要根脈，與土地興衰與族群遷徙密不可分，未來將推動成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，持續進行相關研究與交流，並感謝盧市長、市府團隊及參與夥伴的支持，讓稀有姓氏文化得以被看見並延續。

民政局說明，前副市長令狐榮達於會中分享自身姓氏趣事，他提到，「你真的姓令狐？」幾乎是他最常被問的問題，全台目前僅約18人姓令狐，屬極為罕見的複姓，可追溯至戰國時代山西古地名「令狐」，因晉國大夫畢萬後裔魏顆擊敗秦軍受封於此，後人遂以地為氏；另一位聯誼會發起人麻高霖也帶來有趣經歷，他表示，「麻」姓全台約百餘人，國中時班上恰好有位同學姓「別」，同學們便打趣兩人站在一起就是「別找麻煩」。相關分享不僅增加活動趣味，也突顯稀有姓氏背後的文化故事與生命記憶。

