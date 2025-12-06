真有人姓「八」、「唱」！全台稀有姓氏大集合 複姓「令狐」背後藏千年傳說
為探索台灣稀有姓氏的源流並促進宗族交流，稀有姓氏聯誼會今(6)日舉辦首屆「奇緣初遇」聯誼活動，吸引全台及海外稀有姓氏人士齊聚台中分享家族故事、追尋源流，氣氛熱絡。市長盧秀燕出席表示，此次聚會不僅相識交流，更實踐文化傳承與慎終追遠，感謝聯誼會推廣姓氏文化，讓更多人看見稀有姓氏的歷史價值與文化魅力，展現台灣多元族群共融特色。
盧市長表示，姓氏對華人而言具深厚的文化意涵，不僅是個人的身分符號，更承載家族血緣、文化脈絡與歷史記憶。她提到，台中市前副市長令狐榮達的姓氏較罕見，時常成為話題，也因如此，令狐前副市長萌生「台灣究竟有多少稀有姓氏」的好奇心，進一步促成這場以文化交流與族群聯誼為主軸的活動。今日難得聚集來自全國各地的稀有姓氏宗親，深具文化保存與社會交流的意義，因此她特別前來支持。
盧市長指出，目前台灣共1,785種姓氏，其中陳、林仍為全國最多姓氏；而全國僅一人使用的姓氏多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等；僅有兩人使用的姓氏有115個，包括「入」、「立」、「下」等。至於令狐姓，目前全台共有 18 人，於所有姓氏中排名925名。她也感謝令狐前副市長發起活動，促進宗親互動並傳承家族歷史，相信活動能凝聚社群，體現慎終追遠的精神。
民政局長吳世瑋說明，內政部自94年起編印《台閩地區姓氏統計》，並於112年出版第8次《全國姓名統計分析》，透過長期資料蒐集，掌握國內姓氏與名字的變化與分布情況，根據112年統計，全國共有1,785個姓氏，包括單姓1,667個、複姓118個。其中人口最多的前十大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成，顯示台灣人口集中於大姓；另全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。
稀有姓氏聯誼會發起人、前副市長令狐榮達指出，他三年前任職市府副市長期間，因緣際會成立稀有姓氏 LINE 群組，從最初十多名好友擴大至目前逾 240 名成員，涵蓋兩百多個稀有姓氏。許多人因姓氏罕見，常被詢問來源或遭誤讀，也衍生不少趣事，此次聚會難得齊聚同姓宗親，更期盼透過交流共享記憶與文化。他並強調，姓氏是中華文化的重要根脈，與土地興衰與族群遷徙密不可分，未來將推動成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，持續進行相關研究與交流，並感謝盧市長、市府團隊及參與夥伴的支持，讓稀有姓氏文化得以被看見並延續。
民政局說明，前副市長令狐榮達於會中分享自身姓氏趣事，他提到，「你真的姓令狐？」幾乎是他最常被問的問題，全台目前僅約18人姓令狐，屬極為罕見的複姓，可追溯至戰國時代山西古地名「令狐」，因晉國大夫畢萬後裔魏顆擊敗秦軍受封於此，後人遂以地為氏；另一位聯誼會發起人麻高霖也帶來有趣經歷，他表示，「麻」姓全台約百餘人，國中時班上恰好有位同學姓「別」，同學們便打趣兩人站在一起就是「別找麻煩」。相關分享不僅增加活動趣味，也突顯稀有姓氏背後的文化故事與生命記憶。
今日活動，盧市長、民政局長吳世瑋、稀有姓氏聯誼會發起人前副市長令狐榮達、中華民國退休警察協會總會長耿繼文、中華運動文化暨人才發展協會理事長車宜靜及台中市河南同鄉會理事長麻高霖、中國青年救國團主任葛永光、台大政治系教授左正東、邢灜輝大使、介文汲大使等多位外交、學術與社會領袖皆出席共襄盛舉。
看更多 CTWANT 文章
聖誕交換禮物不送廢物！他花千元買1物「小到看不清」 6.5萬人讚爆：史上最佳
高雄6旬「柴山達人」失聯17天機車停登山口 警消入山持續搜索
影帝趙震雄認「未成年犯罪」否認性侵！向受害者道歉：深刻反省中
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 280
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 638
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 8 小時前 ・ 30
坐等勞動部回應！近9成勞工支持周休三日 2族群減輕壓力最有感
有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，提案於10月7日通過5000人附議門檻，勞動部需在12月7日前回應。對此，薪資查詢平台《比薪水》發表最新報告，高達89.9%勞工表態支持周休三日，尤其對年輕人、女性壓力降幅最大。然而，若配套方案需延長工作時間，支持度則下滑至13%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 121
員警執行副總統交管勤務遭撞命危 總統府回應了
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導副總統蕭美琴今（5）日前往宜蘭視察，礁溪派出所一名24歲林姓員警傍晚執行交管勤務時，在頭城鎮青雲路2段撞一輛廂型車撞擊...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 11
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
曹雅雯遭跟騷2年！女狂粉「違反保護令」已被羈押進大寮監獄
金曲歌后曹雅雯2年來遭新加坡籍劉姓狂粉長期騷擾，劉女不僅瘋狂傳訊，還曾經到板橋車站、西門町堵人，讓不少親友、粉絲擔心她的安危。曹雅雯今（5日）在IG限動發文表示，劉女3日再度違反保護令，目前已遭羈押至大寮監獄，喊話歌迷親友放心。太報 ・ 1 天前 ・ 2
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
倉庫內燃燒塑膠製棧板肇禍 台南南區塑膠工廠陷火海
台南市 / 綜合報導 昨(5)日晚上在台南市南區發生塑膠工廠大火，火勢迅速延燒，整間工廠都陷入火海。可以看到從工廠裡竄出的火舌和濃煙，相當驚人，消防隊獲報後出動60多名消防員，再加上消防機器人協助滅火，幸好工廠裡沒有人受困，火勢大約在晚上9點多被撲滅，初步調查起火原因是跟倉庫內的塑膠製棧板有關，還好沒人傷亡。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
入獄前要求前女友接濟母遭拒 男理髮店潑汽油砸店
新北市 / 綜合報導 昨(5)日下午，新北市三重區五華街一間理髮店，有民眾直擊一名男子到場潑汽油，之後還持鐵撬砸店，警方獲報迅速將人壓制。這名蔡姓嫌犯有槍砲、毒品、傷害等案底，前科累累，與理髮店長的妹妹之前曾交往過，因為即將入獄，找上前女友家人，希望能幫忙接濟媽媽遭拒。4日先持滅火器叫囂，昨日再潑汽油持鐵撬砸店，後續被 警 方逮捕送辦。灰衣男子態度囂張，後方的理髮店被他砸得亂七八糟，見員警到場還是不斷飆罵，蔡姓嫌犯VS.三重分局員警說：「我現在對你管束，你現在真的太危險了，我現在對你實施管束。」員警當場將人壓制在地，狼狽模樣全被附近的冷氣工人全程紀錄，而男子其實前一晚就曾到場叫囂。附近民眾說：「然後就到那邊去，接下來警察就跟他講了很久，然後他半夜，就來噴。」、「就已經有來恐嚇了，然後過沒多久就聽到在敲，他大概敲，1分鐘左右吧。」事發就在新北市三重區五華街一間百元理髮店，附近店家林立相當熱鬧。實際回到現場，明明是營業時間理髮鐵門拉下沒有營業，因為店內早已經被砸到滿目瘡痍，40歲的蔡姓嫌犯有槍炮毒品傷害等前科，最近要入獄，他因此找上前女友哥哥，希望能幫忙接濟媽媽生活費，4日談判未果半夜噴滅火器，昨日下午3點多先是到店潑汽油，20分鐘後再持鐵撬砸店，被員警依現行犯逮捕壓制。新北市警三重分局重陽所所長葉哲宏說：「豈料犯嫌手持鐵撬返回案發現場，訊後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌，移送新北地檢偵辦。」後續被依恐嚇傷害公共危險移送法辦，蔡姓嫌犯前案都還沒入監，如今又砸前女友家人的店，案底再填一筆。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點
創立於1932年的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」今（6）日熱鬧登場，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，30組表演團隊、逾600名表演者踩街，勝於往年，市中心瞬間變成嘉年華會，街區擠滿圍觀人潮。今年隊伍持續可見台日交流身影。台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
19歲男涉詐失聯遭中國遣返 「鹹粥嬤」終盼回愛孫？｜#鏡新聞
彰化伸港鄉一名73歲阿嬤，靠著賣鹹粥把唯一的孫子拉拔長大，但孫子前年三月出門後就下落不明，後來被證實他在中國從事跨境詐騙被逮，前天(3日)共有10名嫌犯透過小三通遣返金門，據傳阿嬤的孫子，黃姓男子也在名單內，但目前沒有獲得彰化檢方證實。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
彰化溪湖名店阿讚爌肉飯遭大火波及 燒共4戶
彰化溪湖清晨五點半傳出火警意外，其中名店阿讚爌肉飯的倉庫也陷入火海，火警總共延燒四戶，幸好屋內的人都及時逃出。 #彰化#溪湖名店#阿讚爌肉飯#火警東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／BMW暴衝撞2車衝上人行道 駕駛命危送醫
新北市新莊區幸福路上的佳瑪商場前，今天（6日）下午1時許，1輛BMW不明原因暴衝，連續撞了1輛汽車及1輛機車，然後衝上行道，駕駛一度受困車內，經獲報到場的消防隊救出後，因沒了生命徵象，由救護車送醫搶救中，整起車禍事故發生原因還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 20
執行蕭美琴交管勤務！ 警遭民眾車撞搶救中
副總統蕭美琴今(5日)到宜蘭視察，一名24歲的林姓員警執行交管職務時，卻遭一輛廂型車撞擊，臟器外露重傷在醫院搶救中，這名員警父親心痛不解，孩子明明休假為何要去控燈，對此總統府發聲明，蕭副總統已經行政院政委陳金德及立委陳俊宇前往關心。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
美浣熊闖商店偷喝威士忌 醉倒洗手間地板「肇事」影像全都錄
美國維吉尼亞州一間酒類專賣店，感恩節假期期間遭一隻浣熊闖入，直搗放著威士忌的底層貨架。品味了瓊漿玉液的牠，被監視器捕捉到在店內東倒西歪地走來走去，甚至試圖踩著箱子往陳列櫃上爬。不速之客最後昏倒在店內的洗手間裡，整隻趴在馬桶旁邊；其他照片也顯示，店內的走道到處是碎裂的玻璃瓶，天花板也被破壞。傻眼的員工發現後，通知當地動物管制中心。浣熊被送往收容中心「醒酒」，休息幾小時恢復清醒後，確認沒有其他傷勢，雖然可能還帶點宿醉，但已平安回到大自然。Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 13
滿堂紅涉幫太子集團洗錢 北檢借提老闆娘｜#鏡新聞
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台非法洗錢，以及從事線上博奕犯罪，經過分析集團金流後，發現集團竟然有部分資金，是流入知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」的相關帳戶，再轉匯其他地方，日前「滿堂紅」老闆蔡閔如，才因為涉嫌利用旗下公司，詐騙、洗錢遭收押禁見。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國安破口？涉助中國人士「假資料」來台 名律陳振瑋100萬交保候傳
即時中心／林耿郁報導知法犯法？移民署發現2023年起，陸續有4名中國人士，涉嫌偽造假的「商務行程」來台，其中3人成功闖關，抵台後下落不明；而幕後操盤的，竟是曾任經濟部中小企業處「榮譽律師」的陳振瑋。民視 ・ 1 天前 ・ 2