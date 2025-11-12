真有人買！博物館推「蟑螂咖啡、螞蟻特調飲」口感焦香帶點微酸

中國一家博物館販售昆蟲咖啡引發關注。圖／翻攝自微博

你敢喝嗎？中國一家以爬蟲類為主題的博物館，日前推出將可食用昆蟲融入咖啡飲品販售，包括蟑螂咖啡、大麥蟲咖啡、萬聖節限定螞蟻飲品及含豬籠草消化液的特調飲品；業者指出，所有昆蟲原料均採購自中藥行，每天約能賣出十幾杯。

日前一名網友在社群分享「蟑螂咖啡」，引起網友熱議；根據中國媒體報導，該飲品來自一家以爬蟲類為主題博物館推出的特色飲品，包括蟑螂、大麥蟲製成的咖啡，以及萬聖節限定螞蟻飲品與含豬籠草消化液的特調飲品。

業者指出，為了打造與自身特色相符的產品，同時為確保符合食品安全標準，所有昆蟲原料皆於中藥行購買，其中以蟑螂咖啡為例，一杯定價人民幣45元（約新台幣196元），味道焦香帶有一絲微酸，大麥蟲咖啡帶有焦香味，萬聖節限定的螞蟻咖啡口感偏酸，豬籠草特調則是接近普通飲料口感。

雖然特色飲品引起社群話題，不過業者認為「仍屬於小眾產品」銷售量尚可，許多消費者因「心理接受問題」不敢嘗試，目前一天大約能賣出十幾杯，多以好奇心旺盛、年輕消費族群為主。

報導指出，該博物館推出的昆蟲咖啡並非中國首次出現，今年3月雲南業者推出蚱蜢、竹蟲咖啡，杭州一家咖啡館也曾推出「蛇咖」，還有孩童因此被嚇哭，導致產品開賣1天便緊急下架。

不過網友質疑，業者聲稱昆蟲原料均來自「中藥行」，依據食品安全國家標準食品添加物使用標準，中藥材若要添加至食品中，必須「是食品又是中藥材物質名單」；卻在中藥材102種原料中未見「蟑螂粉」或任何類似原料，且大麥蟲也沒有傳統食用證據，對於添加於食飲品存疑，呼籲昆蟲食品可能是未來趨勢，也是行銷噱頭，但應確保「合規性」問題。

