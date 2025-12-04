即時中心／黃于庭報導

「聖石金業」近年推出黃金契約，主打「低於國際現價」販售黃金，並宣稱保證回購；然而卻遭投資人控訴，合約期滿卻未拿到應有黃金、現金，粗估非法吸金逾百億元，恐有破千人受害。據悉，該公司曾不滿警方「烏龍阻詐」，透過國民黨立委林思銘介入協調，並要求公開道歉。對此，林思銘今（4）日面對爭議快閃避談，僅說「我還要了解」。

根據《自由時報》報導，今（2025）年3月聖石金業的業務員陪同68歲陳姓婦人，前往某銀行臨櫃轉帳28萬元，行員為了保險起見，通報員警到場，而員警認該案為常見詐騙手法，並將「反詐騙宣導」新聞稿發給媒體。

廣告 廣告

聖石金業事後感到不滿，認為警方此舉「損及商譽」，不僅揚言提告，還經林思銘居中協調，由辦公室出面要求警政署詳細查證。因當時具體事證尚不足，分局便發布新聞稿致歉平息爭議。

快新聞／真有介入？遭爆「協調」警方向聖石金業道歉 林思銘尷尬回應了

國民黨立委林思銘。（圖／民視新聞）

對此，媒體今日問及「完全否認所有指控嗎？」、「針對報導，會考慮對這樣寫的人提告嗎？」，林思銘僅回應稱「不好意思，我還沒詳細了解，我不曉得這個內容」。

媒體又問「他們（報導）說是今年3月，有記得這件事嗎？」，林思銘仍舊避談「我個人是沒接觸這件事啦，我還不知道，我要回辦公室了解一下」；至於是否為下屬「繞過他」出面，他同樣回應稱「我不知道，狀況我還不清楚，我要了解一下，謝謝」。

原文出處：快新聞／真有介入協調？遭爆要警方「向聖石金業道歉」 林思銘尷尬回應了

更多民視新聞報導

國1凌晨4車連環撞！ 33歲駕駛亡、9人輕重傷

溯源逮藥頭！警逮毒品現行犯破喪屍菸彈分裝場 再起獲空氣槍

川普簽友台法案！卓榮泰感謝台僑積極遊說 談國籍法「公職須對國家效忠」

