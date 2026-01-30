真有奇效？中國家長瘋印「巨無霸寒假試卷」 孩子趴地狂寫欲罷不能

中國家長近期爭相把考券印成A0尺寸，聲稱可以激起小孩做答的興趣。（翻攝微博）

寒假才剛拉開序幕，中國網上掀起一波超浮誇的寒假作業熱潮，爭相曬出比人還大的超大尺寸試卷，支持者認為這種設計充滿童趣，能把枯燥的寫字轉化為有趣的探險，網友們紛紛笑稱，這種巨型試卷不只吸睛，寫累了還能直接拿來當被子蓋，簡直是物理意義上的「沉浸式學習」。

綜合中國媒體報導，近期一種「超大尺寸考卷」在四川、河北、黑龍江等各地遍地開花，許多家長認為這種創意其實是為了打破學習的沉悶感，湖北有位家長花了25元印了兩張A0尺寸的考卷，小孩第一次看到快1公尺長的試卷，竟然趴在地上專注作答。四川一位母親也提到，在減負政策下學校沒考試，改用這種大尺寸練習後，孩子反而積極完成，甚至寫完一張還敲碗要再來一套，學習積極度意外提升。

超大張巨無霸試卷真的讓所有小孩都覺得有趣？

不過，這套心理戰術也有踢到鐵板的案例。黑龍江有位媽媽砸下60元印了4大張考卷，兒子滿心期待地拆開以為是新玩具，結果卻發現是密密麻麻的題目，心情立刻盪到谷底，完全沒有完成的動力。

學習變成形式化競爭該怎麼辦？

教育專家對此提醒，雖然換個包裝確實能點燃新鮮感，但還是要看孩子的性格，家長在追求創意的同時，千萬別讓學習變成形式化的競爭，家長應該抱持理性心態，在遊戲感與學習任務中找到平衡點。

