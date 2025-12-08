真有方法打擊AI詐騙？Tools for Humanity與台灣數位信任協會聯手出擊

支持World協議的科技公司Tools for Humanity（TFH）與台灣數位信任協會（Digital Trust Association in Taiwan, DTA）於今日在台北喜來登大飯店舉行的「打造數位信任新時代：DTA 與 TFH 策略合作與高階論壇」中簽署合作備忘錄（MoU）。本次簽署由 DTA 理事長詹婷怡女士與 TFH 台灣與新加坡總經理徐鈞洋（Andrew）代表簽署，並由與來自數位發展部（數發部）的政務次長侯宜秀以及立法委員葛如鈞共同見證。

本次活動榮幸邀請到數發部政務次長侯宜秀蒞臨指導。數發部長期致力於打造安全、具韌性且創新的數位社會，並已在詐騙防制、資料保護與可信 AI 推動上取得具體成果。此次 MoU 簽署，正呼應政府對數位信任的政策方向。該合作也與台灣整體數位轉型政策高度一致，包括 DIGI+ 數位國家創新經濟方案（2017–2025）、《詐欺犯罪危害防制條例》及《個人資料保護法》等，強化全民資安意識並降低 AI 詐騙風險。

數發部政務次長侯宜秀非常高興見證台灣數位信任協會與Tools for Humanity的合作，並表示：「面對 AI 時代的快速變遷，建立「數位信任」已是國家政策核心。數發部在 AI 新十大建設與 AI 數位產業登峰計畫中，將以打造數位信任基石為重點，從法律支持、技術創新到產業協作三方面同步推動。很高興看到世界級技術公司 Tools for Humanity 與台灣產官學民共同投入，包括以人為本的網路身分驗證、提升線上資訊真實性、抑制 AI 機器人詐騙、推動 AI 素養及深化國際交流等策略，都與數發部的方向高度一致。期待在《人工智慧基本法》完成立法後，能持續聯手各界強化台灣的數位韌性，打造更安全可信的數位環境。」

詐騙急遽升溫：台灣數位信任的緊迫挑戰

根據數發部統計，自 2024 年 10 月啟用「線上詐騙通報與查詢平台」以來，至今已累計收到超過 34 萬筆詐騙通報案件，並確認超過 18 萬件為詐騙行為。僅 2025 年 9 月單月即通報 14,109 件，損失金額超過新台幣 67 億元（約 2.07 億美元），顯示數位詐騙已成為全國性危機，也凸顯推動可信賴數位基礎建設的必要性。

台灣數位信任協會理事長詹婷怡表示：「在這個生成式 AI 與數位詐騙日益猖獗的時代，重建公眾對數位世界的信任比以往任何時候都更重要，其中數位身分識別與驗證是非常關鍵的環節之一。作為連結產官學研的平台，協會致力於探討並促進多元的國際觀點與技術探討與交流。我們將持續推動跨界合作，探討符合國際標準的驗證機制與落實數位素養教育，協助台灣產業在數位浪潮中，打造更安全、可信的數位環境。」

立法委員葛如鈞表示：「今天非常榮幸見證 Tools for Humanity 與台灣數位信任協會的合作。這不只是簽署儀式，更是台灣數位信任發展的全新起點。面對生成式 AI 與深偽技術帶來的挑戰，Proof of Human 等創新技術可能象徵以公共利益為本的治理精神，讓信任成為全民共享的公共基礎設施。我們相信，成熟技術、健全法治、前瞻思維與跨部門合作將是推動數位信任的關鍵，未來將持續與產官學研協力，共同打造更安全、可信的數位環境。」

TFH 台灣與新加坡總經理徐鈞洋表示：「期盼透過與 DTA 的策略合作，深化社會大眾對科技的信任，並進一步擴大台灣在去中心化與匿名的數位身分識別技術、AI 倫理與跨領域合作等領域的國際影響力。」本次合作備忘錄聚焦以下三大方向﹕

1. 探討去中心化與匿名的數位身分識別及具人本特性的網路驗證機制：透過產業對話，強化線上真實性，抑制 AI 機器人引發的詐騙與濫用行為。

2. 推動公共教育與數位素養提升：涵蓋 AI 素養、詐騙防制與負責任使用數位工具，提升全民參與與風險辨識能力。

3. 促進國際交流與經驗分享：將台灣在數位信任與 AI 倫理上的實踐經驗分享予全球夥伴，強化台灣於區域與全球的影響力。

雙方也規劃將於 2026 年起在台北、高雄、台中等地啟動一系列工作坊與倡議活動，透過在地化、公民參與與實務導向的方式，擴大社會對數位誠信與 AI 使用風險的理解與回應。

前瞻展望：打造以真人參與為核心的數位未來

徐鈞洋進一步指出：「這次與 DTA 的策略夥伴關係，展現了我們對台灣市場的長期承諾。我們期待與政府、產業與公民社群攜手合作，打造以真人參與為核心的真人網路生態系統，共同推動可信任且具包容性的數位未來。」

TFH 將持續與 DTA 合作，推動以真人參與為核心的真人網路生態系統，並透過技術、人本設計與制度創新，落實可信任的數位基礎建設。雙方亦將與政府及各界持續對話，協助台灣在全球數位治理與 AI 倫理政策中發揮更大影響力。