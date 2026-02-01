真有死後世界？80歲老婦「鬼門關前走3次」驚曝：看到大電視

新奇中心／倪譽瑋報導

住在美國的蓋亞那老婦人，體驗過死後的世界是什麼樣子，決心以自身經歷引導臨終老人。（圖／翻攝自Norma Edwards臉書）

死後的世界是什麼樣子？為常被討論的話題，美國馬里蘭州的80歲老婦人諾瑪（Norma Edwards）歷經3次瀕死體驗 （NDE），第一次看到了類似電視的大螢幕，上面列出了自己的人生；第二次在「漆黑隧道」盡頭看到光，隨即又被拉回，緊接著第三次，看到有「女性的存在」告訴自己：還有任務沒完成，接著回到人世。這些經歷讓她決心投身心理輔導。

老婦人分享瀕死體驗 第一次有「電視螢幕」回顧人生

根據外媒《每日郵報》報導，諾瑪出生於蓋亞那，年輕的她和丈夫四處奔波，26歲時她因為不知道自己懷孕，察覺胎死腹中後緊急進行手術，過程中她的心臟停止了跳動。諾瑪指出，這段期間她感覺到「靈魂離開了自己的身體」，穿過了「漆黑的隧道」後，看到了純淨、耀眼的光芒。

光芒之後，有著巨大的、類似電視螢幕的物體，上面重現了諾瑪的一生，「它顯示了三列：第一是我計劃的生活、第二是我實際過的生活、第三是人生結果，每項評價都沒達成」片刻之後，她在河邊看到自己的姑媽，對方表示「妳不能留下，必須帶著『生命不會結束而是轉化』的訊息返回地球。」

諾瑪回憶，在姑媽說完後自己就從「異世界」回來了，那過程非常痛苦「就像把星系倒進一個茶杯裡；我的精神非常龐大，所以當你強迫這種能量回到小小的身體裡…」她甚至還看到了身體內部。這段經歷讓她決定成為牧師，之後有27年都在監獄體系服務，引導更生人一步步重回社會。

在美國心跳停止 第二、第三度進入死後的世界

諾瑪第二、第三次的瀕死體驗，是發生在2024年11月，一次她在馬里蘭州的家中心臟驟停「我完全知道會發生什麼」，諾瑪再次進入隧道中，這次她明白對面就是天堂，快到達盡頭時，醫護人員把她搶救了回來「然後我又一次心跳停止了」，諾瑪再度昏迷，但這次聽到了「女性的聲音」在引導她。

諾瑪被聲音帶到一條河邊，「這一次，現場有一位女性，我認為她是一位天使」對方也傳達了和第一次瀕死體驗一樣的訊息：人生任務只完成了一半，「人被困住了、被恐懼所困，妳的工作就是釋放這些負面情緒，讓人們重拾生活，以清晰的視角看待生命和死亡」之後諾瑪又重回人世。

體驗過死後的世界是什麼樣子 決心引導眾人釋懷

如今的諾瑪在老年社區工作，安慰臨終老人、提供人生建議，她常告訴大家，人們在世上是為了學習、愛、成長，當離開的時候到來時，「不要害怕死亡，而要把它看作是一種過渡，只是離開了肉體，進入更廣闊的世界。」

