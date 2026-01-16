真有總統命？命理師預言「大象變獅子」 蔣萬安笑：我是魔羯二寶才獅子

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安今年將挑戰連任，而資深媒體人周玉蔻曾警告民進黨，再遲鈍下去，小心蔣萬安直攻2028。命理師李靜唯直指，蔣萬安2026年能量強勁，但真正的高峰仍在未來，將從溫和持重的大象，逐步轉化為能以德服人的獅子。對此，蔣萬安今（16）日笑說，「我是魔羯，二寶（蔣得宇）才是獅子」。

蔣萬安日前拋出國中小營養午餐免費，許多縣市也跟進，引起熱議。周玉蔻就直言，「2026營養午餐免費政策大屠殺！民進黨人再繼續哀嚎怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後直接攻選2028！」

命理師李靜唯則在臉書粉絲專頁「靜唯老師」指出，蔣萬安的吠陀星盤中，最強而有力的一顆星，是木星在巨蟹，這是木星最廟旺的位置，象徵深厚的貴人運與民心基礎，再加上一個極為罕見、光輝燦爛的格局。

「大象變獅子」，李靜唯直指，這意味著，蔣萬安此生的成長路徑，將從溫和持重的大象，逐步轉化為能以德服人的獅子。2026 年對蔣萬安而言能量強勁，10月後又轉入旺盛的金星流年，若非自我選擇退場，這段時間幾乎可以說是勢不可擋，然而，李靜唯認為，蔣萬安真正的高峰，仍在未來，必須等到數年後走入木星流年，他的聲望與格局，才會真正站上頂峰，完成那頭「獅子」的轉化。

蔣萬安今天上午到松山區出席115年度市長與里長有約活動，被媒體問到，怎麼看被命理說會是大象變獅子？蔣萬安笑說，「我是魔羯，二寶才是獅子」。

