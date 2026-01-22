即時中心／徐子為、魏熙芸報導

行政院會今（22）報告文化幣、客家幣、運動幣之執行規劃及成效，其中，運動部將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象從青年族群，擴大至16歲以上全體國民，只要是2010年1月1日前出生之國民，均可在本月26日至下（2）月8日間到動滋網登記，並於2月12日進行公開直播抽籤，預計發放60萬份500元運動幣；文化幣則擴大發放範圍，今年改全面常態化發放，13-22歲每人都可獲1200點文化幣。





運動部表示，運動幣轉型後，除延續「做運動」、「看比賽」類別，本次還新增可抵用「添購裝備」，每人最高抵用200元，民眾可用於購買運動鞋服、器材，全面串連運動消費生態圈。



運動部提醒，只要是2010年1月1日前出生之國民，均可在本月26日至下（2）月8日間到動滋網登記。另外，為確保系統順暢，前5天將依身分證字號末碼分流（1月26日為末碼0、1，以此類推），1月31日起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。



文化部說明，2023年起政府推動文化幣政策，平均領取率達8成、使用率逾9成，成效領先有施行類似政策的歐洲各國，而台灣也成為「亞洲地區唯一常態發放國」。在政院支持下，文化幣逐年擴大發放範圍，自2023年起的18-21歲每人1200點，2024年延伸至16-22歲，2025年試辦13-15歲600點，今年則是全面常態化發放13-22歲每人1200點文化幣。



文化部說明，只要是出生日期在2004年1月1日至2013年12月31日的台灣國民或符合資格的外籍人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至今年12月31日止。此外，若沒手機，也可洽詢客服，申請紙本QR-code，再至各地消費。



客家委員會說明，本次客家幣政策發放對象，包括通過去（2025）年客語認證者、獲表揚之歷年客語家庭成員，以及18至49歲中籤抽籤民眾。



客委會統計，自去年8月1日至12月31日間，已累計消費金額近1億元，其中逾七成屬跨居住地消費，有效帶動客庄在地經濟。





原文出處：快新聞／真有這種好事！500元運動幣大放送60萬份 16歲以上國民「人人有機會」

