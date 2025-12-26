真有鄭習會？鄭麗文鬆口訪陸時程 希望見到習近平

政治中心／游舒婷報導

中國國民黨主席鄭麗文上任後，外界相當關注她何時要到中國舉行「鄭習會」。今（26）日她上廣播節目被問到這題，她鬆口透露時間點可能落在2026年上半年，同時也有訪美的打算。

鄭麗文接受POP大國民採訪。（圖／POP大國民）

鄭麗文今日接受《POP大國民》採訪，主持人問到訪陸時間點，鄭麗文表示，如果對岸有邀請，希望可以在上半年達成訪陸的計畫，但也要看有沒有邀請，不是說要去就能去。

主持人持續詢問詳細的訪陸計畫，是不是要見到哪個層級以上的官員才會過去，鄭麗文也給出肯定答案，主持人續問，那是不是代表過去就是有跟習近平見面的安排，鄭麗文回答「如果我要去的話。」

至於為什麼是上半年的時機點，鄭麗文表示，因為下半年要集中選舉活動，沒有時間可以規劃。而除了中國，被問到是不是也有訪美的打算，鄭麗文表示，自己也會去美國，她進一步透露，目前已經收到許多美國方面的邀約，包括大學、美國智庫等，預計在上半年會有規劃到美國。

