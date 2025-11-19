真有魔力？她多年「被自己鼾聲雷動吵醒」 一躺「神奇沙發」卻爽睡5小時！醫揭原因

睡床會打呼、睡沙發就不會？醫一看檢查數據秒懂原因。（示意圖，非當事人/pexels）

被自己的打呼聲吵醒，是什麼樣的痛苦？一名年輕女子多年來夜夜受折磨，直到在「神奇沙發」上意外睡著5小時，完全沒有被自己的鼾聲吵醒！她以為沙發會魔法，沒想到檢查結果揭露真正原因——竟然是「姿勢性睡眠呼吸中止症」！

一名女子長期因自己的打呼聲被吵醒，晚上一再驚醒、白天頭昏眼花，生活宛如行屍走肉。直到某天，她在家看電視，一不小心在沙發上睡著，驚奇發現自己居然5小時「無鼾無驚醒」 睡到天亮。

神奇沙發真的有魔法磁場？竟成了止鼾神器

女子多次實測後表示，「只要睡沙發就睡得像天使」；而睡床鋪（仰睡）卻馬上鼾聲雷動、狂醒無數次。於是她到嘉義長庚求助。耳鼻喉科主任蔡明劭檢查後秒懂，原來是女子仰睡時，睡眠呼吸中止指數AHI高達50次／每小時（重度），改成側睡後，降到20次以下。

蔡明劭指出，這代表她患的是「姿勢性睡眠呼吸中止症（positional OSA）」也就是一仰睡就卡關，一側睡就順暢。

蔡明劭提到，沙發之所以「神奇」，不是什麼魔法，而是因為太窄讓人不可能仰睡，只能側躺，呼吸道自然比較不會塌陷，因此不會打呼或中止呼吸。

3成睡眠呼吸中止患者都屬於「姿勢性」！你可能也有？

研究顯示，30%～50% 的睡眠呼吸中止症患者，其實就是「姿勢一換，問題一半解決」的那種，尤其輕度、中度患者最常見；不過，有些中重度即使側睡也不行，就需要比較完整的治療方式（如 CPAP、手術、口內裝置等）。

姿勢性睡眠呼吸中止症 醫師建議改善方法？

1. 養成側睡習慣

抱枕、靠墊全部上陣，甚至把「網球縫在睡衣背後」逼自己不要仰睡。

2. 使用側睡訓練裝置

現在有穿戴式小工具，只要翻身仰睡就會震動提醒。

3. 減重、戒菸、減少飲酒

維持呼吸道張力，是改善睡眠呼吸中止症最根本的方法。

