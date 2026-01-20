真材實料超大「排」就看這一家 全台TOK牛排屋首店新店裕隆城登場

▲TOK牛排屋提供多樣主餐，搭配舒活自助吧吃到飽398元起，引領輕奢食尚

【記者 劉嘉菲／台北 報導】全台首店新店裕隆城登場，試營運免費升級套餐，引領輕奢新食尚！台元紡織旗下餐飲事業－餐飲生力軍「蒔慕」繼人氣質感鍋物「荿蒔敘」後，再推出「TOK牛排屋」，專注呈現經典牛排的原始風味，堅持使用原塊牛肉，真材實料、排排重磅，同時結合植感食潮，舒活自助吧精選多款新鮮時旬蔬果，398元起就能享受。

看準百貨商圈人流，TOK牛排屋以新店裕隆城做為全台首店據點，招牌主餐包括主廚推薦、鋪滿金黃酥炸蒜片的「TOK蒜香重磅牛排」；全店難以招架的誘惑，皮脆肉嫩的「脆皮牧場雞腿排」；厚實香嫩多汁的「香煎穀倉鴨胸」堪稱牛排屋裡最搶戲的存在，以及TOK最頂級、老饕必吃的「頂級臻味炙燒和牛」。舒活自助吧提供生菜、節令水果多達18種以上，還能吃到行健村小農直送的當季有機生菜，享受肉質美味的飽足間能更加輕盈無負擔，另有烤麵包、飲品與冰淇淋無限暢享。

▲TOK牛排屋主打TOK蒜香重磅牛排，10盎司大份量牛排，撒上香煎蒜片超違規，含自助吧598元

為歡慶開幕，TOK牛排屋推出三重優惠，「第一重」即日起至1月26日試營運期間，點任一主餐即免費升級套餐，免費享酥皮玉米濃湯與手工豆花；「第二重」開幕日1月27日、1月28日連續兩天推出第二份主餐半價（以價格較低者計算），加碼再送兩張脆皮牧場雞腿排「買一送一」雙人回客兌換券；「第三重」1月29日至2月13日兩人同行點兩份排餐即贈限量「現烤鮑魚」乙份兩顆，送完改贈其他品項！

以「簡單」突出食材本色，TOK蒜香重磅牛排灑滿金黃酥炸蒜片超犯規

主餐首推「TOK蒜香重磅牛排」，只要598元便可盡享10oz超大肉量、滿足肉食控的胃，為了維持蒜片最佳風味，主廚定時換油，小火慢炸，造就蒜片酥、脆、甘甜、香氣逼人，覆蓋在重磅份量的牛排上，成為完美的涮嘴協奏。

想犒賞自己的老饕還可選擇「頂級臻味炙燒和牛」，其精選以日本和牛與安格斯黑牛配種的「美國極黑和牛」，同時具有日本和牛的細緻油花與安格斯黑牛的鮮明肉香。

16道精緻主餐與雙拼主餐，脆皮牧場雞腿排、香煎穀倉鴨胸驚艷搶戲

不讓牛排專美於前，TOK牛排屋提供多樣精緻排餐選擇，「脆皮牧場雞腿排」、「香煎穀倉鴨胸」成為搶戲焦點，「脆皮牧場雞腿排」美味祕密在於耗時的等待，雞腿排以義式香草、鹽與香油稍微調味醃漬一夜，進烤箱前先經自然風乾表皮，再進烘烤，造就金黃色澤的雞排，酥脆外皮又保有肉質軟嫩口感，享受肉嫩多汁的誘惑。

除13道精緻主餐外，TOK牛排屋另也貼心推出雞豬、牛雞與牛鴨三種雙拼主餐組合，一次解決選擇困難症。

▲TOK牛排屋舒活自助吧精選18種以上新鮮時旬蔬果，還能吃到宜蘭行健村小農直送的當季有機生菜

新鮮節令蔬果更添美好，TOK牛排屋舒活自助吧吃到飽，精選多款新鮮時旬蔬果，包含生菜區、水果區與烤麵包，超過18種以上的生菜與節令水果，還能吃到行健村小農直送的當季有機生菜，享受肉質美味的飽足間能更加輕盈無負擔；另有飲料吧、冰淇淋，皆能無限暢享。

瞄準親子客群消費力，120公分以下兒童與父母同行不只可免費享用自助吧，還贈送濃湯麵包盅；現場也提供著色紙與畫筆，成為讓小孩適時放電的秘密武器。(記者劉嘉菲翻攝)