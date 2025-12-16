真正「我阿嬤都比你強」！95歲對決92歲《鐵拳8》，瘋狂Rush沒在跟你防禦

過去 10 年電競產業飛速發展，甚至電競已經不是年輕人的專利，許多 60 歲以上的「銀髮族電競」也開始在這高齡化社會掀起風潮。最近，社群上分別為 95 歲和 92 歲的兩位高齡阿嬤，正在《鐵拳8》中進行激烈對戰的影片引起討論。

老人玩格鬥遊戲，認真程度不輸年輕人。（圖源：鐵拳8）

影片中可以看到，兩位超過 90 歲的阿嬤正在互相比賽，雖然技術比不上職業選手，甚至眼睛比起畫面都在低頭看著按鍵瘋狂連按，但認真的神情完全不像是 90 歲的老人。許多台灣網友看到後也表示：「真正的我阿嬤都比你強」、「看影片右邊的根本沒看螢幕啊w 就盯著大搖按」、「90歲已經是阿祖級的了 光是視力衰退就是個難題了」、「阿嬤掌握了鐵8的神髓 瘋狂rush 視防禦為無物」、「玩家比平八還老」

這其實是一項被稱為「關愛電競」的活動，目前在三重縣、岐阜縣和愛知縣等地舉辦，主辦單位希望透過電子競技促進長輩的積極生活與健康，打破格鬥遊戲操作困難、不適合老年人的刻板印象，目標未來甚至能舉辦全國性的長者大賽。

這類賽事的推手是日本「一般社団法人ケアeスポーツ協会」，他們在旗下的「Amigo俱樂部」等療養設施積極推廣電競活動。並且協會公關本身就是《鐵拳8》職業戰隊 Rox3Gaming 的選手「はまちゃん。」。起初是為了在疫情期間讓長輩有休閒活動，沒想到長輩們對勝負的執著超乎預期，重拾了「贏了開心、輸了不甘心」的熱血情緒。除了常見的90多歲選手參戰，官方也針對長者設計簡單易懂的教學，讓阿公阿嬤們能跨越視力與反應的障礙，享受對戰樂趣。