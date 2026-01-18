真正偉大領袖！胡耀邦110週年逝世紀念日大陸懷念豐功偉績

【記者 張達威／台北 報導】4月15日是胡耀邦（見圖）110週年逝世紀念日（1915年11月20日—1989年4月15日），胡耀邦曾任中共中央秘書長、中共中央主席及中共中央總書記，原是中國國家正國級領導人。

胡耀邦是實事求是的政治家、改革家、實事實說的實幹家、革命家，大陸天翻地覆的改變，與堪稱偉大領袖的胡耀邦脫不了關係，下面這些數據將被歷史記住：

1978年改正55萬名“右派”，為其中失去公職的27萬人恢復公職，重新安排工作或安置生活。同時，對劃為「中右分子」和「反社會主義分子」的31.5萬人及其親屬也落實了政策。

為「土改」以來的「四類分子」（地主、富農、反革命分子、壞分子）一律摘掉帽子，其子女不再視為地、富、反、壞家庭出身。這意味著全國數千萬公民以及他們的上億親屬不再貶為“賤民”，打入另冊。光是在農村，就有440多萬人被摘掉地主、富農帽。

為全國71萬名小商、小販、小手工業者等恢復「勞工」身份，不再視為資產階級工商業者。

為資本家發還被查抄的存款，恢復並補發被減扣的高薪，歸還被佔用的私房，原工商業者在政治上與幹部、工人一視同仁。

為40萬國民黨起義人員、投誠人員落實政策，寬大釋放國民黨縣團以下黨政軍特人員，為去台人員大陸家屬落實政策。

為六十一人叛徒集團案昭雪，為烏蘭夫、「內人黨」等「地方民族主義分子」摘帽，為藏族領袖崔科·頓珠才仁、桑頗·才旺仁增、江措林·土登格桑、邦達多吉等平反，寬大處理1959年西藏騷亂（西藏起義），寬大處理1959年西藏「參叛」人員，恢復公民權，政治上不受歧視。

對「文革」中以「反革命罪」判處死刑的10402人，以及因其他重案被處死的人組織複查，發現冤殺錯殺情況相當嚴重，予以糾正、改判和平反。

據不完全統計，從1978年至1982年底，全國共平反了300多萬名幹部的冤假錯案，47萬多名共產黨員恢復了黨籍，數以千萬計無辜受株連的幹部和群眾得到了解脫。如此大規模的撥亂反正和平反冤假錯案，與社會各界實現歷史性的和解，把江山社稷的社會基礎幾乎重新打造了一遍。

在這些令人驚訝的數字中，有人質疑胡耀邦改正得太多。對此，胡耀邦當即反問：當初抓的時候，為什麼不嫌太多？正是胡耀邦的這種道德、勇氣和歷史擔當，在短短的幾年之間，大陸才有了翻天覆地的巨大變化。

這是一項中國國家走向公民社會的壯舉，也是人性回歸善良的開端，歷史評價這是開啟大陸人人可以自由呼吸、揚眉吐氣的日子。（照片翻攝畫面）