真正有錢人都在買的「法國百年老牌」LISA、LVHM總裁、林心如都愛！驚喜和LABUBU推盲盒

Moynat龍家昇Kasing Lung聯名推盲盒、LISA同款LABUBU保齡球包

受到 LISA、關穎等名人喜愛的LABUBU藝術家龍家昇（Kasing Lung）攜手法國百年頂級皮具品牌 Moynat 推出聯名系列，再度掀起收藏熱潮！以北歐神話為靈感，將他筆下的奇幻角色 Labubu、Zimomo 與 King Mon 融入 M Canvas 經典帆布包設計中，打造出兼具童趣與高級感的夢幻聯名。這次系列更同步推出限量盲盒吊飾，龍家昇本人也驚喜現身 Moynat 台北寶麗廣場開賣現場，為品牌注入滿滿藝術能量。

MOYNAT：真正有錢人在買的品牌

圖片來源：Moynat

以現在精品輪番漲價，找明星代言的趨勢來看，Moynat可說是上流社會的秘密品牌，擁有許多頂級忠實的客戶。Moynat作為法國最古老的行李箱世家之一，擁有超過 170 年的工藝傳承。品牌過去從不投放廣告、不做明星代言，卻是許多頂級收藏家的夢幻逸品。LVMH 集團總裁 Bernard Arnault 更以私人投資支持品牌，只為保留其純粹精神。每個包款皆於巴黎工作坊手工製作，低調卻極具影響力。

Moynat ✕ 龍家昇Kasing Lung聯名

圖片來源：Moynat

LISA同款目前已經被預訂至預購階段，Mini 48h 隨行包，NT.74,500。/圖片來源：女大編輯部

這次聯名系列將 Kasing Lung 的經典筆觸與 Moynat 標誌性的 M Canvas 結合，讓童趣插畫與法式工藝相互輝映。系列包含 Tote 托特包（小、中、大尺寸）、 Hobo 手袋、 48h 隨行包與特別限定的 Mignon 包，同步推出卡包、護照夾、包袋吊飾等配件，讓藝術融入日常。每一款包都以精細縫製與高級皮革呈現，將龍家昇作品中正向與幻想的能量注入經典輪廓，展現童心與奢華並存的獨特氣質。

林心如同款 Tote 托特包、LISA 與范冰冰都愛 48h 隨行包

Mignon包，價格店洽。/圖片來源：Moynat

(左)Moynat X Kasing Lung 聯名系列 大托特包，NT. 73,500；(右)Mini 48h 隨行包，NT.74,500。/圖片來源：Moynat

明星最愛包款也同步登場！林心如背的 Tote 托特包造型簡約實用，掛上可愛 Labubu 吊飾瞬間增添俏皮感。LISA 與 范冰冰則偏愛 48h 隨行包，小巧外觀兼具雙面設計，一面是可愛插畫、另一面則是經典帆布圖案，既百搭又具收藏價值，內層貼心附卡夾隔層，實用與時髦兼具。

《The Monsters》十週年！Kasing Lung 驚喜現身信義

圖片來源：Moynat、女大編輯部

亞洲首賣台灣限定盲盒吊飾，NT.15,800。/圖片來源：Moynat、女大編輯部

為慶祝《The Monsters》系列十週年，Moynat 特別推出盲盒形式的限定皮件吊飾，每款角色隨機抽出，背面印有 Moynat ✕ Kasing Lung 的字樣與藝術家親筆草寫簽名，極具收藏價值。此次聯名於在 Moynat 台北寶麗廣場開賣，搭配特製絲帶與包裝盒，更添節慶儀式感。藝術與時尚在此交融，為 Moynat 注入一絲奇幻童趣，也成為年末最值得入手的夢幻收藏。

亞洲首賣台灣限定卡夾，價格店洽；皮件吊飾，NT.12,500。/圖片來源：女大編輯部

封面圖片來源：Moynat、女大編輯部

