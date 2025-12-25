真正的「史詩玩家」！破280萬粉絲阿嬤級實況主遊戲人間到最後，聖誕前夕與世長辭享壽78歲
雖然在普通大眾的印象中，大多都會認為電玩遊戲的玩家絕大部分是年輕人。不過隨著科技的發展與進步，近年來許多長者也都有機會加入電玩遊戲之中，體驗這些自己兒孫輩沉迷的世界。而在今年聖誕佳節前夕就發生了一件憾事，國外一位被許多粉絲稱為「史詩奶奶」，Tiktok 粉絲 280 萬、Instagram 追蹤也破 85 萬的 78 歲玩家阿嬤宣布辭世，她的家人也感謝因為阿嬤電玩影片而追蹤她的粉絲們：「謝謝你們給她第二個家」。
這位真正的阿嬤級創作者本名 Agnes，即便已經高齡 78 歲，仍然有一顆玩樂童心，喜歡徜徉在遊戲世界中進行各種冒險，例如她就玩過了《上古卷軸5》、《Minecraft》以及恐怖遊戲《Phasmophobia》。並且也會創作影片、開實況與自己的粉絲們互動，直到目前為止Tiktok 的粉絲數量已經突破 280 萬，自 2016 年成立 Youtube 帳號以來訂閱也已經突破 11.8 萬，IG 更破 85 萬人追蹤。
而日前，Agenes 的孫子 Culsan 在 IG 上宣布，自己的阿嬤在被愛包圍的情況下，握著女兒 Pauline 的手，平靜離世，享壽 78 歲。Culsan 表示，阿嬤的過世讓家人們感到非常心碎，「我們眼睜睜看著所認是最堅強的女人，慢慢失去語言…，而現在她離開，我們那些來不及說出口的話也不能說了。」
不過，Culsan 也表示，奶奶用她的人生向大家證明了，「網路並不只屬於年輕人。她證明了即便 70 多歲，還是能找到新的社群、友誼。」，Culsan 也特別感謝奶奶的粉絲們在網路世界中的支持，給了奶奶另一個家，也證明了，年齡並不是玩電玩遊戲的障礙。
事實上，自今年 10 月份以來，Agenes 就因為罹患了慢性阻塞性肺病（COPD），身體狀況就不斷惡化，後續也因為中風而接受了許多檢查與治療處置，逐漸喪失了思考與語言能力。「而且她的骨頭承受劇烈疼痛，目睹這一切真的讓人心碎。」，Culsan 表示。
不過，Culsan 也表示，自己的奶奶到了最後依然沒有失去自我：「同樣的善良、機智、安靜的堅強。」，而事實上，身為一位高齡實況主，Agenes 正是因為樂於分享自己的人生觀點，鼓舞了許多粉絲不需要被傳統框架束縛，畢竟她自己本身就是一個活脫脫的例子，真正的「遊戲人間」，Culsan 也回憶，自己的奶奶證明了長輩在這個社會之中並不是隱形人。
最後，Culsan 也特別表示，他們有將來自世界各地的粉絲們留言、鼓勵念給 Agenes 聽，讓 Agenes 感受到了她真的是被愛所環繞著。「謝謝你們在網路上給她第二個家庭，也謝謝你們讓她在一個經常遺忘她這個年紀的人們的世界裡，讓她感到被看見、被重視。」，而或許也與 Culsan 分享的一樣，這並不是故事的句號，Agenes 留下的回憶、價值也將代替她的肉身，繼續延續這個故事，鼓舞更多人們從心之所向，別被社會框架所限制。
