真正的勇者遭出征？中捷長髮哥一張舊照被誤認蹭熱度…大批網友湧入道歉

台北近日發生隨機砍人悲劇，社會氛圍敏感。網路上卻流傳一篇標題為「Cos搭捷運被砍的人」的貼文，引發大批網友誤以為有人惡意影射時事，紛紛湧入謾罵。然而真相曝光後令眾人尷尬，發文者竟是去年台中捷運案挺身抗暴的「長髮哥」許姓男子，且該文實為去年萬聖節的自嘲舊作。誤會釐清後，輿論風向逆轉，網友紛紛留言力挺並呼籲看清時間軸。

本月19日，台北車站與中山商圈發生嚴重隨機攻擊事件，造成4死11傷慘劇，民眾對此類議題極度敏感；就在此時，社群平台「Threads」上一篇舊貼文被演算法推播或網友翻出，內容發文者貼出自己臉部傷疤照片，並戲稱「Cos（Cosplay）搭捷運被砍的人」。許多網友未注意發文時間，誤以為是針對此次台北案件的惡意玩笑或蹭熱度行為，憤而留言痛批冷血。

長髮哥舊文遭網友轉發出征「還在蹭」。（圖／翻攝Threads）

事實上，該貼文發布時間為2024年11月萬聖節期間，而發文者正是2024年5月21日台中捷運隨機砍人案中的英雄人物「長髮哥」許姓男子。當時20歲洪淨在捷運車廂持刀行兇，許男不顧自身安危挺身博鬥，雖臉部遭長刀劃傷留下長疤，但成功阻止了更多傷亡。他事後引用動漫《葬送的芙莉蓮》金句「如果是勇者欣梅爾的話，一定會這麼做的」，感動無數人。

許男當時在萬聖節發文，原本是以幽默自嘲的方式面對自身創傷，當時獲得超過15萬讚數與正面評價；未料，時隔一年多，因台北再度發生類似悲劇，導致這篇舊文被去脈絡化解讀，無端捲入輿論風暴。

隨著真相被釐清，許多知情網友與粉絲迅速出面「補血」，指出「真正的勇者反而被出征」、「拜託先看清楚發文日期」、「這可是真正擋過刀的人」。在眾人指正下、誤會冰釋後，本誤會的大批網友馬上道歉並對許男再次致敬。

