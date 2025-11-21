真正的危機不在AI？ 業界大老點名「這領域」：最快明年就破裂





在AI技術狂飆、投資金額屢創新高的當下，市場上關於「AI是否泡沫化」的爭論從未停過，然而越來越多業界人士開始提出不同的觀點，真正讓產業面臨風險的或許不是整個AI，而是被大肆吹捧、資金高度集中投入的「大模型」。當所有公司都在拚算力、拚規模、拚參數時，一旦需求與效益無法跟上，是否會成為下一個科技泡沫？這也引發許多科技圈內外的討論。

近期人工智慧平台Hugging Face的共同創辦人兼執行長德藍傑（Clem Delangue）便直言，外界誤把整體AI視為泡沫，但真正面臨高估風險的是「大模型領域」，並預期這種泡沫最快可能在一年內破裂。

德藍傑指出，近兩年全球科技市場幾乎把注意力全押在「建立更大、更強、可解決所有問題的單一模型」上，大量資金投入算力、資料中心與龐大模型訓練，甚至形成一種「不跟上就會被淘汰」的氛圍。他認為這種極端集中，不僅成本巨大，也讓市場忽略了AI的真正多樣性。

他強調，大模型絕不是AI的全部，真正具成長潛力的領域分布在生物、化學、影像、語音與影片等應用上，未來將會湧現更多能各自解決特定問題的小型模型，而不是只靠一個通用型模型吃遍市場。

德藍傑舉例像銀行客服系統，「你不需要它回答生命的意義，只需要一個更小、更專業的模型，既便宜又高效，甚至能在企業自有基礎設施上運行，這才是AI的未來」。

儘管他坦言，大模型熱潮退燒可能會衝擊到Hugging Face，但整體AI生態仍將持續壯大，因為就算語言模型被高估，其他領域如生物醫學、化學運算、影像與音訊處理仍在高速成長，且需求更為明確。

值得注意的是，相較於其他動輒砸下數十億美元的AI企業，Hugging Face在募得4億美元後，仍保留了一半資金未使用。德藍傑表示，這其實才是AI公司應有的節奏，避免因產業狂熱而失去判斷。

德藍傑坦言：「我在AI領域已有15年經驗，見證過多次循環，我們正在學習，並努力打造一家能對世界產生長期、可持續且深遠影響的公司。」

