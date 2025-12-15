「真正的英雄」！白衣男背後環抱兇手 勒頸徒手奪槍

澳洲雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，有目擊者拍下一名白衣男子衝向槍手，成功奪下武器的驚險畫面。（圖／翻攝自Google Maps）





澳洲槍擊案兩名槍手對人群冷酷開槍，所幸有一名白衣男子艾哈邁德奮不顧身，冷靜繞到兇手後方奪槍，他自己也身中兩槍送醫治療，巧合的是43歲的白衣男艾哈邁德與槍手都是來自南亞，也同樣是水果攤老闆，而他英勇的行為，避免更多傷亡發生，就連美國總統川普也盛讚他是大英雄。一位美國猶太裔富豪捐出約200萬台幣，作為這名英雄的醫療費。

白衣男子奮不顧身，從背後突襲環抱，徒手奪槍 ，兇手被推的連滾帶爬。還有人追上來，朝兇手丟東西，但此時另一名槍手，仍在遠端瞄準，格外凶險。

奪槍男子表弟 ：「他中了兩槍，一槍在他的手臂這裡，還有一槍在他的手上，他是個英雄，百分之百他是位英雄，因為我們在社群媒體上看到的，他是一位百分之百的英雄。」

43歲的男子艾哈邁德冷靜奪槍，避免更多傷亡，但巧合的是他與冷血槍手都來自南亞，也同樣是水果攤老闆。14日下午澳洲知名景點梆笛海灘槍聲大作，民眾嚇得趴地，連狗狗都逃命。

目擊者：「大家都在亂跑，到處都是子彈，好多好多，我們真的很害怕，我們不知道子彈是從哪裡射來的 。」

有倖存民眾趕緊，幫傷者做心肺復甦術，到處可見不幸喪生的遺體。

目擊者：「我看到地上有一顆腦子，就像一顆腦子，你拿一顆腦子，把它放在地上，它就像那樣，而且就像一團腦漿，流了很多血。」

從空拍畫面可以看到，民眾在槍聲中驚慌奔逃，大批救護車也趕來將傷者送醫。

這場針對猶太人的槍擊，傷亡慘重 ，近30年來澳洲的槍枝法規，一直被公認為全球最嚴格，也最有效的制度之一，但這起針對猶太人的重大槍擊事件，也使澳洲管制槍械流通的漏洞，再次受到檢視。

