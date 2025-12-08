真正的黑馬不是0050！她點名這2檔ETF 網：偷偷賺不少





人氣ETF如0050、0056長期受到投資人青睞，但近日有網友在社群發文提問：「有哪些ETF明明很不錯，卻被低估了？」引來大量投資族群討論。

原PO在 Dcard 以「覺得被低估的ETF」為題發文，並率先提出自己的看法。她指出，00922（國泰台灣領袖50）雖為市值型ETF，但配息表現亮眼，成分股中台積電占比約42%、鴻海約5.57%，整體表現穩健，卻在討論度上相對不高。

原PO也看好0052（富邦科技）。她表示，這檔ETF隨著台積電股價表現走強，績效同步提升，且台積電在該ETF中的占比達69.29%，因此她自4月起便持續定期定額投資。近期0052實施一拆七分割後，單張價格下降，她形容自己帳上持有增加，小資族也更容易入手。

貼文曝光後，不少投資人分享自身經驗。有網友表示「分割後開始買0052」、「偷偷賺不少」、「0052漲幅很有感」、「上周加碼5張0052」，也有人認同原PO看法，認為「00922確實被低估」。

另有網友提出其他黑馬選項，如00935被點名「1至11月ETF績效第一」，也有留言推薦科技股布局的00935，或是選股策略明確、績效各期間穩定的00894等。

