真正進入魏哲家時代！ 謝金河：台積電愈強、台灣會更好





台積電8日舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同場亮相，替活動氣氛掀起高潮，對此財訊傳媒董事長謝金河表示，台積電市值從25兆左右拉升至38.9兆台幣，ADR從1兆美元到1.5兆美元以上，市值、淨利都出現很大變化，台積電真正進入魏哲家時代。

謝金河在臉書發文表示，台積電運動會再次邀請黃仁勳蒞臨，黃走訪的餐廳及水果店都爆紅，他還在運動會中重申「沒有台積電就沒有輝達」，魏哲家則透露黃此行是來要更多的產能，這都顯示台積電未來遠景值得期待。

廣告 廣告

根據他的說法，張忠謀以往每年都會參加台積電運動會，他於2024年出席時受到全場歡呼，看起來身體已不像先前那麼靈活，但在致詞時仍表示全球化、世界貿易自由已死，今年則是因身體不舒服沒有出席，「台積電是兵家必爭之地，只有靠技術領先才能贏得晶片大戰！這些話今天都適用。」

謝金河指出．去年魏哲家告訴大家未來5年台積電會好到爆，還說AI的需求才要開始，包括侯永清副總也預告半導體的黃金時代降臨，2030年產值上看一兆美元，回顧去年此時台積電股價最高到1050元，這次來到1520元，ADR大約212美元，現在最高到311.37美元，去年第三季台積電淨收3252.6億元，今年第三季是4523.02億元，「這只是一年的變化，市值、淨利都出現很大變化，還有一個是台積電真正進入魏哲家時代！」

他總結表示，台積電市值從25兆左右拉升至38.9兆台幣，ADR從一兆美元到1.5兆美元以上，「明年此時，希望張創辦人仍然身體健康，台積電再上一層樓，台積電愈強，台灣會更好！」

（封面示意圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



颱風假關鍵指標曝！ 5縣市「暴風圈侵襲機率」破90%

鳳凰逼近！ 11縣市暴風侵襲機率破80%

鳳凰緊接海鷗非巧合！ 鄭明典：後面還有一個低氣壓