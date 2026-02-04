真正青出於藍！《秒速5公分真人版》評價：新意改編、打掉重練、它是今年最優秀浪漫電影之一｜2月6日戲劇見
【文／龍貓大王通信】2007年，導演新海誠的第三部動畫電影《秒速5公分》上映，這部動畫電影並未在連鎖影院盛大公映，而是在獨立影院做限量上映。這種形式大多適用於藝術電影或獨立製片電影，票房成績無法與一般主流商業電影相較。但是，《秒速5公分》卻獲得一億日圓的驚人成績。這部電影衍生出大量形式的版本，最終在接近20年後的現在，真人版本《秒速5公分真人版》將在2/6上映。這部讓原作者新海誠都看到哭出來的新電影，如何證明自己是最好的《秒速5公分》版本？讓我們一起來分析。
🍿《秒速5公分真人版》5 CENTIMETERS PER SECOND
上映日期：2026/02/06
演員：松村北斗、高畑充希、森七菜、青木柚、木竜麻生、宮﨑葵、吉岡秀隆
分級：普遍級
片長：2 時 2 分
《秒速5公分真人版》的故事是什麼？
小學生遠野（上田悠斗飾）認識了轉學生明里（白山乃愛飾），他們兩小無猜，卻因為明里再度轉學而必須分開。他們的情誼透過書信繼續維持，但遠野即將搬家到鹿兒島，他們之間的距離變得更長了，兩人在最後一次冬夜約會後，失去彼此的聯絡方式。成年後的遠野（松村北斗飾）依舊懷念明里（高畑充希飾），但兩人即便如今都身處東京，卻始終不知對方就近在咫尺。遠野的心始終停留在當年的冬夜，這對惡星情人最終能遇見彼此嗎？
《秒速5公分真人版》重整原版故事
新海誠原版的故事分為三章：「櫻花抄」、「太空人」、與「秒速5公分」。這三個章節分別描述遠野與明里的小學中學生活、遠野的種子島高中生活、以及遠野成年後在東京工作的生活。三個章節以順時序講述故事，對觀眾來說，我們會先知道遠野與明里如何相識、如何別離、與別離對遠野造成的影響。但是，《秒速5公分真人版》卻並非如此，首先這個電影版故事並沒有章節之分，它直接從動畫第三章「秒速5公分」開始，觀眾一開始看到的遠野，已經是由松村北斗飾演、在生活與工作上都與身邊人保持距離的成年遠野。
觀眾認識的是一個極其疏離、自閉、甚至對戀人也不願打開心房的年輕男子，並非環境拒絕他，而是他選擇與環境保持距離。觀眾第一眼看到《秒速5公分真人版》的主角，可能覺得他並不討喜，這首先埋下了一個懸念：遠野為何如此疏離？與此同時，電影同步告訴我們一對小學生的相遇過程：轉學新來的女孩被班上同學指指點點，但坐在她旁邊的男同學，在課本寫上幾條「班級生存守則」，讓沉默的女同學非常感謝，這時，男生又寫下了「我也是去年轉學來的」，女孩回寫「謝謝」。
《秒速5公分真人版》不按時序講故事，它選擇更有戲劇效果的方式講故事，在這種兩個時序間跳躍的敘事裡，觀眾很容易能從不同時序橋段裡刻意置入的線索，理解原來這個小學男孩就是遠野，而女孩就是明里。同時，電影先介紹一位不討喜的成年人遠野登場，再介紹一位貼心溫暖的小學生遠野出場，對觀眾來說，他們自然地對遠野產生好奇，他為何從暖孩變成冷男？他與明里之間發生了什麼？這會否是他變化的原因？
《秒速5公分真人版》整部電影有很多這樣在時序或橋段間的線索，等待觀眾自行「推理」並串連時序與橋段間的關聯；同時，不同時序與橋段間也存在巨大差異，這些差異勾住觀眾的好奇心，令他們一路保持著注意力。要注意的是，《秒速5公分真人版》是一部片長長達127分鐘的電影，就一部浪漫電影而言，這個長度有點超於平均，但是，《秒速5公分真人版》卻不會令人覺得漫長，就是因為這些特別安排的「推理」與「好奇心」要素，讓觀眾目不轉睛——如果少看了一段，可能就不知道這裡是哪裡？現在是何時？
《秒速5公分》的第一章櫻花抄，很快地在電影開場十分鐘以內，告訴觀眾這是一對小情侶之間的苦戀故事，但他們為何彼此吸引？電影沒有過多介紹。而《秒速5公分真人版》反其道而行，先以成年遠野的落寞作引，再慢慢介紹兩人之間的關係，與這段關係如何影響數年後長大的遠野。這讓他們的故事更有說服力，也更能激出情感高潮。
《秒速5公分真人版》新增橋段豐富角色性格
當時《秒速5公分》最引起觀眾注意力之處，便是其中大量的蒙太奇鏡頭。在許多遠野或明里口述書信內容（或內心自述）的橋段，畫面都是一連串的蒙太奇。這些畫面快速切換，它們可能是主角日常生活的剪影，或甚至是他們行動的過程。這樣的處理方式，讓《秒速5公分》充滿一種詩意，它並沒有仔細交待這些角色的心境，這些蒙太奇像是讓觀眾從遠野與明里的角度，看著他們是如何面對日常生活。觀眾完全可以自行在腦中補完這些蒙太奇裡沒說出的情意。
但《秒速5公分真人版》不是這樣，它並沒有完全仿效新海誠的「蒙太奇寓情」手法（僅有部份，看得出是一種對新海的致敬）。相對地，《秒速5公分真人版》增加了新角色與新劇情，例如上述的「課本對話」橋段，就是原作裡沒有的新劇情。《秒速5公分真人版》增加了非常大量的補述，都在墊足蒙太奇手法無法細述的角色個性與角色間情感。
現在小學生遠野與明里不再好像原作裡的天命戀人，《秒速5公分真人版》告訴觀眾，他們是因為相同家庭背景、相似內斂個性而彼此吸引。《秒速5公分真人版》介紹他們如何逗街上的黑貓，還有他們投自販機時的小遊戲，與他們一起看星星，一起關心一顆外太空小行星是否會撞上地球。這些都讓遠野與明里更加真實，性格也更加飽滿。這很重要，因為他們越真實地相處，就能越清楚彼此的個性，他們之間的情感也會更真實——這也會讓他們之間的情感為何如此波折，乃至最終如此結局，有了更紮實的說服力。
《秒速5公分真人版》與原作不同的留白
蒙太奇是常見的電影語言，新海誠在包括《秒速5公分》的所有作品裡，還經常使用閃耀光暈的炫光手法，或是魚眼或廣角鏡頭效果。這些都是在拍攝真人電影時常用的電影語言，有趣的是，現在《秒速5公分真人版》是一部真人電影，那麼，導演奧山由之會如何選擇表現手法？答案是他保留了一部分原著的效果與構圖，同時另一部份加進自己全新的詮釋。
例如「櫻花抄」裡兩人跑過的髮夾彎坡道，被保留到了電影裡；遠野與花苗看著火箭發射的橋段，構圖也幾乎被完整保留；甚至電影裡還有類似動畫裡使用的「MV橋段」（蒙太奇加上歌曲），當然奧山也使用了一些蒙太奇手法。這些保留對非常喜愛原作的觀眾而言，絕對一眼就能看出致敬意味。
但其他部份則有很大的不同，因為真人電影可以使用更多不同的電影語言。例如小學生活的橋段，你可以看到畫面被刻意朦朧處理；遠野的種子島高中生涯裡，畫面上有更多的噪點與復古處理，宛如使用16釐米攝影機拍攝。同時種子島的燦爛陽光，讓這段劇情溢滿不同的橙紅色，有朝陽、夕陽、還有魔幻時刻夕陽即將褪去時的灰紅等等。有趣的是，在岩州站的「冬夜約會」一段，原作裡始終有遠野的內心獨語，但在《秒速5公分真人版》裡，卻刻意保持靜謐，觀眾看著黑暗中安靜的兩人，卻很清楚現在正在發生著什麼。
演員的精湛表演
每位演員都表現出色，特別是《秒速5公分真人版》新增的老師與天文館長角色。老師這個角色在原作中也有出現，但幾乎沒有太大戲份，在真人版裡她的存在更加重要，負擔了某種「承先啟後」的作用。而且，這個角色由宮崎葵飾演，她的狀態絕佳，讓這個既像開朗大姊姊，又像守護者的角色，格外令人感到溫暖——當然你也可以單純沉醉在這位女神的不老美顏裡。
由吉岡秀隆飾演的館長有相同的作用，他與遠野有更多的互動，他與遠野在結尾的對手戲，應該會讓觀眾激動落淚。其他像是飾演花苗的森七菜，或是飾演遠野同事的木竜麻生、遠野前輩的岡部敬史，都有優秀的演出。但最優秀的表演，則非飾演幼年明里的白山乃愛莫屬。在遠野與明里的小學對手戲裡，明里都是主動的一方，觀眾更清楚的是明里對遠野的感情，而白山不但可愛度爆表，她在寂寞與痛苦時的表情更是我見猶憐，完全可以理解，遠野為何會對明里念念不忘。
《秒速5公分真人版》是一次非常不同的改編，它有對原作的致敬，也有新增的創意，但更重要的是，它將整個故事變得更有說服力，讓角色心境轉折更清晰，並讓角色自己更充分地解釋他們的心境。這些改動都讓這個故事更加虐心，卻也更有寓意。《秒速5公分真人版》絕對在今年最優秀的浪漫電影之列，同時也是非常高明的改編電影，推薦給觀眾。
《秒速5公分真人版》於2/6全台上映。
