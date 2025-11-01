真正「股市總司令」非川普？專家點名「他」掌多頭行情，預期12月會降息
美國總統川普日前和中國國家主席習近平（右）在韓國釜山金海國際機場會晤後握手。（資料照，美聯社）
美國總統川普與中國國家主席習近平日前舉行「川習會」，雖然雙方就貿易戰降溫達成共識，但尚未簽署相關協議，再加上聯準會對12月是否降息表達不確定性，以及企業財報好壞參半，多重因素影響下，美股周四四大指數終場全面走跌。對此，金融培訓協會理事長林昌興表示，在多頭總司令的助威下，現在的盤勢其實不應該只看川普或習近平。日前登場的川習會看起來是有談，談完後沒給什麼驚豔，可是聯準會主席鮑爾講話後，在31日的台股是給比較好的掌聲。
林昌興在廣播節目《世界一把抓》直言，大家知道打蛇打七寸，在市場上一定要找今天的地頭蛇是誰，現在股市的地頭蛇、股市總司令確確實實是鮑爾無誤，不是川普，川普都是一路做多的，鮑爾是多頭市場上很重要的控盤人物。
林昌興進一步分析，聯準會沒有懸念，如預期降息1碼。至於12月會不會降，「聽清楚了，12月還是會降，但問題是12月降息是12月10日，這段期間會有烏雲密布、看不清楚的時間。」
林昌興說明，首先，美國政府需要盡快開門，否則聯準會說「我沒有數據」，到時只能瞎子摸象，所以對於明年度降息的預期，現在是打一個問號。那在12月10日之前，還有一個我們從台股、從10月底到11月中旬財報陸續會公布，這個財報的公布，就可以推算出全年度大概賺多少。
林昌興指出，現在的盤面衝得很高，可是殖利率很低，一旦盤開始震盪時，開始公布今年前3季營收、獲利，大家就可以推估今年度公司賺多少。這時，11月如果有拉回，其實現在面臨的就是聯準會的不確定性，還有整個11月份的財報，接下來12月份聯準會如期降息的話，那傳統的聖誕節旺季看起來今年沒有太大問題。
林昌興總結，現在重點不是看空，而是要把握拉回機會，那拉回的機會裡面，就去輪番做選股的動作。他提醒，在這個市場上還是持續充滿信心，那會不會有風險，資金如果開始有緊縮或是資金水龍頭有關起來的話，這時候就要特別留意。
更多風傳媒報導
其他人也在看
84家廠商徵才 台南市府盼打造繁榮就業環境
[NOWnews今日新聞]台南市政府114年「台南好生活台南呷頭路」第4場大型就業博覽會，今(1日）在新營區新營糖廠中山堂辦理，共邀集台灣穗高科技、緯穎智造、台灣矽科宏晟科技、光洋應用材料、大成長城、...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
吳音寧將接任台肥董座 強調「認真做實事最重要」
台灣肥料公司10月31日晚間公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮，即日起生效。吳音寧今（11/1）在臉書發文，表示台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定，目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論，「我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要。」太報 ・ 23 小時前
微軟財報揭露 OpenAI單季恐虧逾115億美元
[NOWnews今日新聞]根據TheRegister報導，微軟（Microsoft）於美東時間10月30日盤後公布截至9月30日的最新財報。雖然外界焦點多集中在雲端與AI營收成長，但從美國證券交易委員...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
爆！違反重大訊息規定 「這家」遭重罰3萬！
台灣證券交易所對譁裕實業股份有限公司，違反重大訊息規定，處以新台幣3萬元違約金。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
史上最強10月！台股飆漲2412點 這2檔助攻指數再攻高
台股10月再度寫下歷史級的「光輝時刻」。儘管美中貿易緊張、美元強勢與美國政府關門等不確定因素干擾，但在AI資本支出浪潮與大型科技股領軍下，大盤強勢上攻。10月加權指數大漲2412.81點、漲幅高達9.34%，收在28,233.35點，不僅創下史上第三大10月漲幅，漲點更是史上單月第二大，堪稱史上最強10月，上市公司總市值同步衝破91.23兆元，單周增加逾2兆2935億元，寫下亮眼紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
校正回歸！10月比特幣下跌5% 「逢十『幣』漲」紀錄中斷
即時中心／林耿郁報導比特幣結束連續7年「紅色十月」走勢，自2018年以來首度在10月出現月線下跌的狀況，且跌幅將近5%，部分投資人損失慘重。專家指出，市場避險情緒升溫、美國加徵關稅等突發政策衝擊，加劇加密貨幣市場震幅。民視財經網 ・ 2 小時前
台股衝破28000點還不夠！黃仁勳公開點名助攻，半導體、AI族群領軍多頭行情
隨美中貿易談判趨向正面，輝達年度GTC大會登場，黃仁勳點名感謝「這幾家」公司，台積電最高一度創下1515元新天價，台股也挑戰28400點。台股再度創新高、挑戰28400點！台股近期氣勢如虹，這幾日美中貿易談判屢傳出正面消息，聯準會也可望再度降息，美股週二全數走高，其中道瓊、那斯達克、標普500指數再遠見雜誌 ・ 17 小時前
台股兩萬八盤堅或獲利了結? 11月還能漲機率達六成
蘋果和亞馬遜亮眼財報，激勵科技股買盤回溫，美股10月31 日歡喜收高。台股光輝10月大漲2400點，站上28000點大關震盪盤堅。展望第四季，投信法人表示，獲利了結壓力將浮現，不過過去數據顯示，11月上漲機率逾六成，因此10日均線不破，台股多頭趨勢仍在。聚焦AI伺服器供應鏈（如散熱、機殼、電源模組、PCB）。低基期補漲股電力股與航運股也出現轉強跡象太報 ・ 4 小時前
AI火種再點燃！「PCB七雄」齊衝漲停 台光電飆破1360元登獲利王、下周「這檔」出關再掀行情？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮不滅，資金火線轉向PCB族群！在記憶體與被動元件族群暫歇後，市場資金快速回流到CCL與PCB概念股，板卡龍頭全面噴出。...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
氣消了！被林岱樺稱讚可愛 四叉貓仍只挺「這2人」參選高雄市長
民進黨高雄市長初選鬧得滿城風雨，網紅「四叉貓」劉宇反對民進黨立委林岱樺參選，還列舉林岱樺反同、詐領助理費等爭議，不過林岱樺31日仍大氣表示「四叉貓很可愛」。對此，四叉貓今天（1日）發文說，因為林岱樺說他可愛，所以不好意思再開林岱樺起訴書的導讀會。劉宇也強調，他支持由立委賴瑞隆、邱議瑩其中1人出線代表民進黨參選高雄市長。被林岱樺稱讚可愛 四叉貓仍只挺「這2人」參選高雄市長鏡報 ・ 21 小時前
要喝什麼自己裝！ 自助式飲料 佛心價20元
屏東萬巒有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加，一杯700 C.C.，不管什麼飲料一律20元，吸引不少民眾好奇嘗鮮，76歲的老闆年輕時開手搖飲料店，三年前中風後，他改變策略，讓顧客自己DIY調飲料，也是最省人力成本的方式。 #屏東#自助式飲料店#佛心價20元東森新聞影音 ・ 1 天前
嗅出AI物流黃金路！大聯大砸10億吃下共創智能 打造賺錢倉儲
面對生成式AI（GenAI）驅動下的新一波產業革命，IC通路龍頭大聯大控股（3702）正加速轉型升級。近期董事會通過一項重大決策，將斥資逾10億元，整併旗下智慧倉儲平台子公司共創智能的全部股權，並透過友尚集團積極布局AI產業生態圈，展現集團從「供應鏈服務商」走向「平台型控股企業」的明確路徑。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
從「比特幣富婆」到階下囚錢志敏在英認罪 涉 6.1 萬枚比特幣洗錢案資金歸屬引爭議
[Newtalk新聞] 曾被稱為「比特幣富婆」的中國女商人錢志敏（又名張雅迪，音譯），在英國倫敦南華克法庭承認洗錢罪行。該案涉及多達 6.1 萬枚比特幣，按現行市價約值人民幣 493 億元，被稱為「英國史上最大規模加密貨幣洗錢案」。目前英國皇家檢察署（CPS）已凍結全部資產，案件焦點轉向這筆天價贓款的最終歸屬。 根據天津警方 10 月 30 日發布的通報，錢志敏為天津藍天格銳電子科技有限公司的實際控制人。該公司於 2014 至 2017 年間以「環保開發」「智慧養老」「比特幣挖礦」為名，向全國逾 12 萬名投資者非法吸收資金約 402 億元人民幣，承諾高達 300 % 的回報。2017 年資金鏈斷裂後，她挾巨款潛逃海外。 據《中國新聞周刊》《每日經濟新聞》報導，錢志敏在國內以化名「花花」行走業界，常以「蒙面殘疾女強人」形象現身推介會，甚至被人高舉輪椅高喊口號：「你給格銳三年，格銳給你三世富貴。」實際上，她早已將投資者資金轉為比特幣資產，並於 2017 年持假護照經老撾逃往英國。抵達倫敦後，她以「珠寶房產商人」名義租下每月 1.73 萬英鎊（約新台幣 65 萬元）的富人區豪宅，並以月薪新頭殼 ・ 14 小時前
記憶體熱潮嗨翻天！自營商全力橫掃這檔近萬張 砸60億瘋搶台積電「狂寵12週」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股本週（10/27～10/31）收在28233.35點，週漲701.09點、漲幅2.55%，根據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超160.53...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
川習釜山會！降對中關稅 陸停稀土管制1年 未提台灣
眾所矚目的「川習會」，週四在韓國釜山登場。美國總統川普和中國大陸國家主席習近平，藉著慶州APEC峰會，選擇在釜山的金海國際機場會面。兩人會談長100分鐘，根據川普會後透露，雙方談了稀土、AI晶片、吩坦尼、大豆等兩國之間的關鍵議題，但這次完全未提及台灣問題。川普給這場峰會打了滿分10分的12分，表示自己明年四月將訪問中國。TVBS新聞網 ・ 1 天前
現金入袋！首次配息來了 野村00980A最後上車日11／17
台灣首檔主動式ETF：00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）將迎來首次配息，野村投信日前公告，投資人只要在11月17日前完成申購，即可參與首次配息。11月18日為除息日，配息發放日則訂於12月12日。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
股市房市兩樣情 央行芒刺在背
2025年進入第4季，回顧今年台股表現，雖在4月因對等關稅一度受創甚深，但隨著利空快速消化，台股一路震盪走高，相較之下，房市從去年第7波央行理監事會後就一蹶不振，相較於過去台灣股房連動的大行情，我們正處於歷史上少見的局面：股市大好、房市大壞。中時新聞網 ・ 1 天前
不只「對XXX情有獨鍾」遭挖 網再揪粿粿和王子這對話：不演了
明星夫妻檔粿粿、范姜彥豐2022年結婚，沒想到3年過後風雲變色，范姜彥豐29日踢爆粿粿婚內出軌，對象是「棒棒堂」的王子（邱勝翊），掀起外界熱議。隨爭議延燒，王子、粿粿過去在社群的對話也被放大檢視，網友挖出王子問粿粿「對啪啪啪情有獨鍾？」幾個月後之後王子狂虧粿粿「都在做人」、「就蹦出個粿醬啊」；王子對一個有夫之婦說這些話，讓許多人震驚，「不演了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新店大火！火光沖天 4棟鐵皮屋陷火海、幸無人受困
今（1）日晚間19時9分許 ，新店區北宜路一段192巷發生鐵皮屋火警，新北市消防局獲報後立即派員前往救援，出動26車56人前往搶救，消防人員到達後，現場已全面燃燒，且有延燒之虞，所幸無人受困。中天新聞網 ・ 14 小時前
坐擁2100萬、月領5萬退休俸！65歲翁半年崩潰：有錢有閒卻「活在地獄」
許多人夢寐以求的「財富自由」生活，卻成了日本一位65歲退休人士的夢魘。根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，這位代號A先生的退休人士，在告別職場時擁有約1億日圓（折合約新台幣2100萬元）的豐厚存款，且無房貸壓力。更令人羨慕的是，他每月還能領取24萬日圓（約新台幣5萬元）的穩定退休金。然而，才剛卸下工作重擔短短六個月，A先生就陷入了嚴重的情緒低谷，向理財顧問求助時，他自述「每日如同身處煉獄」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前