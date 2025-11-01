真正「股市總司令」非川普？專家點名「他」掌多頭行情，預期12月會降息

美國總統川普日前和中國國家主席習近平（右）在韓國釜山金海國際機場會晤後握手。（資料照，美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平日前舉行「川習會」，雖然雙方就貿易戰降溫達成共識，但尚未簽署相關協議，再加上聯準會對12月是否降息表達不確定性，以及企業財報好壞參半，多重因素影響下，美股周四四大指數終場全面走跌。對此，金融培訓協會理事長林昌興表示，在多頭總司令的助威下，現在的盤勢其實不應該只看川普或習近平。日前登場的川習會看起來是有談，談完後沒給什麼驚豔，可是聯準會主席鮑爾講話後，在31日的台股是給比較好的掌聲。

林昌興在廣播節目《世界一把抓》直言，大家知道打蛇打七寸，在市場上一定要找今天的地頭蛇是誰，現在股市的地頭蛇、股市總司令確確實實是鮑爾無誤，不是川普，川普都是一路做多的，鮑爾是多頭市場上很重要的控盤人物。

林昌興進一步分析，聯準會沒有懸念，如預期降息1碼。至於12月會不會降，「聽清楚了，12月還是會降，但問題是12月降息是12月10日，這段期間會有烏雲密布、看不清楚的時間。」

林昌興說明，首先，美國政府需要盡快開門，否則聯準會說「我沒有數據」，到時只能瞎子摸象，所以對於明年度降息的預期，現在是打一個問號。那在12月10日之前，還有一個我們從台股、從10月底到11月中旬財報陸續會公布，這個財報的公布，就可以推算出全年度大概賺多少。

林昌興指出，現在的盤面衝得很高，可是殖利率很低，一旦盤開始震盪時，開始公布今年前3季營收、獲利，大家就可以推估今年度公司賺多少。這時，11月如果有拉回，其實現在面臨的就是聯準會的不確定性，還有整個11月份的財報，接下來12月份聯準會如期降息的話，那傳統的聖誕節旺季看起來今年沒有太大問題。

林昌興總結，現在重點不是看空，而是要把握拉回機會，那拉回的機會裡面，就去輪番做選股的動作。他提醒，在這個市場上還是持續充滿信心，那會不會有風險，資金如果開始有緊縮或是資金水龍頭有關起來的話，這時候就要特別留意。

