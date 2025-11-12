真爽片！《鏈鋸人》韓國破300萬觀影人次口碑炸裂

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》叫好叫座，除了在台灣熱賣超過2.2億票房，在韓國上映後，近日正式突破300萬觀影人次，口碑持續延燒。

《鏈鋸人》自9月24日於韓國上映以來，橫掃中秋連假檔期，掀起爆炸性的觀影熱潮；在韓上映第12天突破100萬人次，第24天突破200萬人次，日前再度刷新紀錄，成為今年上映的動畫電影中第二部突破300萬觀影人次的作品。

尤其該片在韓國上映邁入第8週，仍維持極高評價，除了外媒大讚是「2025年最讓人腎上腺素狂飆的動作場面」、「愛情故事淒美又動人」，CGV金蛋指數96%，樂天電影院9.4分、Megabox 9.5分，好評不斷。

廣告 廣告

據報導，日本方面，上映52天吸引543萬名觀眾，票房收入突破83億日幣(約台幣16億元)，全球總票房則突破1億5700萬美元(約台幣48億元)，持續引領全球熱潮。

【看原文連結】

更多自由時報報導

還放颱風假？ 11/13停班停課一次看！

農曆10月迎雨神！3生肖「遇水則發」、3生肖「水逆難逃」

啦啦隊女神孟潔熱戀馮晨軒 藏不住愛街頭十指緊扣

買貴根本是浪費錢！專家點名10樣「只能買最便宜」的東西

