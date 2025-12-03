真狗牌毛線衣！女子收集愛犬「兩年份毛」成果完成度超高

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一名飼主分享自己利用「阿拉斯加犬」掉落的毛髮親手織成毛衣的故事，引發各地網友熱烈討論，原本狗狗令人頭痛的掉毛問題，竟在她的巧思下化身成一件「百分之百」純狗毛製作的特別衣物，完成度高到讓網友直呼佩服。

這位飼主因為長期被愛犬「一整年都在掉毛」的問題折騰得相當無奈，家中常常一洗完狗就像六月飛霜，於是她心裡萌生念頭，決定將每日梳掉的毛髮保存下來，嘗試自己親手紡成線，再一步步學習織毛衣的技巧。

廣告 廣告

從最基本的取毛到紡線，再到織出衣身與細節，所有過程都靠她自學完成，連衣服上的紐扣都是以狗狗臀部掉落的柔毛製作成的羊毛氈扣子，當這件獨特的「小狗牌毛衣」完成後，飼主表示其質感介於羊絨與羊毛之間，雖然略帶些扎感，但穿起來溫暖又輕柔，比原本想像中要來的好上許多。

由於狗狗「原料產量」實在驚人，飼主兩年來累積的毛量在織完一件成人毛衣後仍有剩餘

(示意圖/Unsplash)

值得一提的是，由於狗狗「原料產量」實在驚人，飼主兩年來累積的毛量在織完一件成人毛衣後仍有剩餘，讓她感到信心倍增，決定也替家中小貓量起尺寸，打算讓全家一起穿上「統一風格」，甚至開始把目標放到圍巾與地毯上。

這起「狗毛再利用」的趣味故事曝光後，引發了許多網友討論，大家紛紛對飼主的毅力感到佩服，留言表示「執行力真高」、「這種人做什麼都會成功」、「沒想到還能這樣處理狗毛」、「請問毛衣要在哪領？」、「希望有多的話能分給大家哈哈」。