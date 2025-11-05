真獨派被耍了？最強菜農曝賴心機「吳音寧是煙霧彈 」：重點在利益

「最強菜農」林佳新分析，吳音寧因利益被當煙霧彈。（圖／本報系資料照）

台肥公司昨（4）日召開董事會，宣布由現任總經理張滄郎出任董事長，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事，消息曝光引發熱議。「最強菜農」林佳新開砲，此舉是利益問題，吳音寧只是煙霧彈。

林佳新今天在臉書發文，開頭就寫下：「假台獨金孫惡搞真台獨外甥女」，接著解釋台肥公司是利益問題想換掉董座，結果拿吳音寧當煙霧彈，更指賴清德不可能不知道提名後的後果，也不在乎社會觀感，而是從一開始就沒打算給她，反而讓她離開英系，替她爭取的副執行長位置，未來可以斷言「快與立委參選人無緣」，因為這些事連高層都不知道，連鋪排都懶惰，可見只是幌子。

林佳新強調，吳音寧從來不是靠爸族，從來不是英系，而是根正苗紅的「真獨派」台獨聯盟美國本部主席，「要說靠爸，不如說是靠媽，靠舅還更貼切，畢竟人家可是長期資助逃亡美國的大獨派本部」，因此他認為調侃吳音寧薪水的人，不是蠢就是笨，更感嘆「賴桑狠起來比你們想像的還…這樣的洗臉叫這些獨派情何以堪」。

針對台肥董座不是吳音寧，農業部回應，「台灣肥料股份有限公司是上市櫃公司，對於該公司董事長的人選，農業部尊重台肥公司董事會的決定」。張滄郎則表示，未來將帶領台肥持續朝「照顧農民、友善大地、節能減碳」方向前進，推動企業轉型升級，讓台肥成為兼具經濟效益與社會責任的永續典範。

