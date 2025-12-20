真理大學傑出校友白文亮母校開講

中國砂輪白文亮副董事長與參加真理大學國際經營與貿易學系歐亞國際講座師生合影。（圖：真理大學提供）

▲中國砂輪白文亮副董事長與參加真理大學國際經營與貿易學系歐亞國際講座師生合影。（圖：真理大學提供）

真理大學國際經營與貿易學系主辦之「歐亞國際講座」，迎來本學期重量級講者。邀請中國砂輪企業股份有限公司（KINIK）副董事長、同時也是真理大學傑出校友白文亮博士蒞臨演講。白副董事長以「雙軸轉型趨勢－KINIK中砂ESG永續智造之路」為題，與在場師生分享企業如何透過數位與綠色轉型，實踐「共好」的經營哲學。

廣告 廣告

講座由國貿系林冠汝主任主持。林主任自二○一八年起連續八年獲得「歐亞國際講座」計畫支持，致力於搭建學術與實務的橋樑，每學期邀請國內外產官學界專家，為學生拓展國際視野。此次邀請白文亮副董事長返校，不僅是學術交流，更是傑出校友傳承經驗的典範時刻。

演講中，白文亮副董事長深入剖析中國砂輪的成功關鍵。該公司不僅是台積電認證的優良材料供應商，更連續入選外資精選百強企業。

白副董事長強調，中國砂輪秉持「共好：您好、我好、大家好」的理念，積極推動「數位轉型」與「綠色轉型」的雙軸策略，致力於ＥＳＧ永續發展。其卓越經營績效屢獲國家級肯定，包括國家傑出精品獎、國家品質獎及台灣百大品牌獎等殊榮。

白文亮副董事長與真理大學淵源深厚，畢業於前身淡水工商專校會統科。他在美取得企管博士學位後返國，從中國砂輪基層做起，歷經資訊、財務、業務等多個部門歷練，最終晉升至企業領導核心。

除企業經營外，他亦熱心公共事務，曾任多個政府單位顧問及工總要職，並創立真理大學傑出校友會。他長期回饋母校，捐助校園古蹟修復及設立獎學金，展現企業家的社會責任。

除了在商場上的成就，白副董事長亦展現了豐富的人文素養，不僅是合唱團成員，更舉辦個人畫展。他勉勵學弟妹，在追求職涯發展的同時，也應培養多元興趣與關懷社會的心。

這場演講不僅讓師生深入了解ＥＳＧ趨勢與半導體供應鏈的實務運作，白文亮學長跨領域的精彩人生與回饋社會的精神，更為在場學子樹立了最佳榜樣。