真理大學校外教學 走進台北港與十三行

▲真理大學校外教學走進台北港與十三行。（圖：真理大學提供）

真理大學日前辦理校外教學活動，由國際企業與貿易學系、企業管理學系及應用美語學系師生共同參與，前往台北港貨櫃碼頭股份有限公司及十三行博物館參訪，透過實地觀察與專業導覽，深化學生對物流產業與文化場館運作的認識，並強化學校與產業之間的交流連結。

參訪台北港貨櫃碼頭股份有限公司，由黃文堯董事長、高國隆總經理及經營團隊熱情接待並進行簡報與現場導覽解說，帶領師生深入了解台北港整體營運模式、港區規劃及貨櫃碼頭作業流程。台北港作為我國重要商港之一，肩負貨物流通與國際貿易的重要任務，透過此次參訪，師生實地觀摩貨櫃裝卸作業、自動化天車與調度系統，認識現代港口如何結合物流管理與科技應用，提升作業效率與競爭力。

真理大學研發長黃瓊恩表示，此次校外教學讓學生貼近產業第一線，也為學校與企業未來深化產學合作奠定基礎，期盼進一步拓展實習與就業機會。並前往十三行博物館，透過專業導覽，師生認識十三行文化的歷史脈絡與建築特色，理解公共文化場館在教育推廣與文化傳承中的角色。

國際經營與貿易學系主任林冠汝指出，結合產業的校外學習，有助於增加學生實務學習，為未來職涯發展累積更多能量。真理大學長期重視實務導向與產業連結，持續透過多元校外學習活動，培養學生主動學習、觀察與整合的能力，並促進學校與產業間的交流合作。