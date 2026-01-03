真理大學歐趴粥 暖心傳祝福

（左起）真理大學新北市校友會理事長胡宗良、桃園市校友會副理事長林炳勳、台北市校友會理事長曾明楠、台北市校友會楊和炳、麗裕慈善基金會董事陳介山、傑出校友會理事長白文亮、麗裕慈善基金會董事長何秀貞、校長李宜芳、大琬國際股份有限公司董事長楊飛龍、傑出校友會常務監事蔡博元、台北市校友會副理事長林武璋、校友總會財務長施伯明等人於真理大學「All Pass歐趴粥」活動合影。（圖：真理大學提供）

歲末寒冬之際，淡水校園迎來一股暖心力量。真理大學學務處課外活動組舉辦年度關懷活動「All Pass歐趴粥」，延續多年來在期末考前為學生加油打氣的溫馨傳統。今年活動再次由麗裕慈善基金會與真理大學（淡專）校友總會共同贊助，現場準備熱騰騰的粥品，並搭配多樣化餐點、蛋糕與精緻點心，為緊張備考的師生注入滿滿能量，祝福大家期末考順利「All Pass」。

活動當日嘉賓雲集，展現真理大學校友網絡的凝聚力與深厚情誼。蒞臨現場的貴賓包括麗裕慈善基金會董事長何秀貞、董事陳介山，真理大學傑出校友會理事長白文亮、大琬國際股份有限公司董事長楊飛龍，以及台北市校友會理事長曾明楠、新北市校友會理事長胡宗良、桃園市校友會副理事長林炳勳與代表校友總會總會長張聰聯出席的財務長施伯明等人，還有另有多位關心母校發展的校友學長姐到場支持，親自向學弟妹傳遞祝福。

真理大學校長李宜芳於致詞時表示，「歐趴粥」源自已故傑出校友李麗裕先生的善心初衷，這不僅是一碗熱粥，更是學長姐對學弟妹如同活動當日風雨無阻由四面八方回到母校對學弟妹無私的關懷與鼓勵。她也感謝課外活動組同仁的細心規劃，讓這份溫暖在校園中持續傳承，成為真理大學深具代表性的文化風景。

麗裕慈善基金會董事長何秀貞在致詞中表示，每年最期待的，就是在期末考前看到同學們能在忙碌與壓力之中，來到「歐趴粥」這個充滿愛與支持的加油站。她分享，這碗歐趴粥蘊含三份心意─關心、祝福，以及「你一定可以」的信心，並鼓勵同學們不論考試結果如何，都要記得背後有許多人默默為大家加油打氣。

傑出校友會理事長白文亮也向學生表達祝福，期盼同學們享用歐趴粥後都能順利通過考試。代表校友總會總會長張聰聯出席的財務長施伯明則轉達張總會長對學弟妹的關心，祝福同學們在學業與人生道路上持續精進，未來成為對社會有貢獻的人才。

活動在滿滿祝福聲中圓滿落幕。一碗碗熱粥與點心，不僅撫慰學生的身心，也再次彰顯真理大學校友與母校之間緊密而深厚的情誼，讓這份由善心所開創的傳統，持續溫暖每一位真理人的心。