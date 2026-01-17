真理音樂系師生訪八療 深化音樂治療實務學習

真理音樂應用學系參訪八里療養院，深化音樂治療實務學習與社會關懷。（圖：真理大學提供）

為深化學生對音樂治療的理解，真理大學音樂應用學系的「音樂治療概論」課程師生於二○二五年底前往新北市八里療養院進行參訪，展開結合理論學習與實務觀摩的深度學習旅程。

八里療養院是國內重要的精神醫療機構，並曾作為戲劇《我們與惡的距離》的拍攝地，讓社會大眾更了解精神疾病的挑戰。此次參訪讓師生親身體驗精神醫療的現場，對相關議題有更深刻的認識。

師生對八里療養院致力於為精神障礙者創造理解與支持的環境表示敬意，特別是職能治療科透過手作活動協助個案提升生活能力，讓參訪者深受感動。

參訪中，職能治療科代理主任謝佩君介紹職能治療的運作模式，並分享音樂介入的案例，讓學生理解不同治療專業的合作及音樂在精神醫療中的支持作用。她鼓勵未來與真理大學展開持續合作，透過音樂活動為院內個案提供心靈支持。

任課教師楊舒婷表示，音樂療育是新設的重要課程，期望透過系統化設計與實地參訪，培養學生的專業知能、同理心及社會責任感，並持續推動與醫療及社福機構的合作，讓音樂成為關懷人心的重要力量。