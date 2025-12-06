真理大學音樂應用學系擔任校慶聖誕慶典音樂會演出的師生。（圖：真理大學提供）

▲真理大學音樂應用學系擔任校慶聖誕慶典音樂會演出的師生。（圖：真理大學提供）

真理大學年度耶誕音樂會適逢建校六十週年，將於十二月二十日在大禮拜堂隆重舉行。此音樂會以「真理60聖誕慶典音樂會︱從一盞燈開始」為主題，從馬偕博士來臺創建牛津學堂的歷史出發，象徵他如同照亮滬尾的一盞明燈，開啟公共衛生、通識教育、基礎醫療與基督信仰在臺灣的萌芽。節目涵蓋多國、跨風格曲目︱從宗教音樂、原住民歌曲，到西方經典器樂與慶典樂曲，並安排多首聖誕應景作品。

廣告 廣告

演出的為音樂應用學系高端禾老師指導的合唱團，以及由聲樂教師謝孟潔老師帶領、結合校友與樂齡大學學員共同組成的「道德重整合唱團」，以溫潤人聲烘托現場情感層次。

另，由知名指揮、作曲家及編曲家許又又亮老師領軍的管弦樂團演出。許老師曾任臺北市立交響樂團長號首席與附設管樂團指揮，並受李宜芳校長邀請，為本次校慶音樂會特別重新編曲多首作品。壓軸曲目由音應系駱雅音老師演奏管風琴，攜手合唱團與管弦樂團，為真理大學六十週年獻上祝福。

此次演出的多位教師與團隊皆來自真理大學音樂應用學系－該系自二千年成立以來，師資多畢業於歐美與俄國頂尖音樂學府，課程涵蓋演奏、理論、教育、數位音樂、藝術行政、教會音樂、舞台實務、音樂療育、鋼琴調音與樂器維修等領域，並以「演奏演唱」、「流行音樂」、「音樂療育」、「藝術行政」四大專業模組培育跨域音樂人才。

真理大學目前擁有兩座由荷蘭工藝團隊手工打造的管風琴，其中一座配備全國唯一的三十二呎音管，搭配大禮拜堂卓越的聲響設計，使音色能充盈全場，氣勢媲美歐洲大教堂。