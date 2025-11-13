真田廣之《幕府將軍2》開拍！曾橫掃18項艾美獎 Disney+全球新作連發
記者王培驊／綜合報導
華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）亞太區今（13）日首次於香港迪士尼樂園度假區舉辦「2025 Disney+原創內容發布會」，邀請來自美國、韓國與日本的頂尖創作人才齊聚一堂，搶先揭曉 Disney+ 將於 2026 年推出的全球娛樂內容陣容。橫掃艾美獎的 FX 話題影集《幕府將軍》主演兼執行製作人真田廣之，與共同創作者瑞秋近藤、賈斯汀馬克斯一同登台迎第二季開拍，多部口碑續作包含《極樂凶間》第二季、FX《大熊餐廳》第五季、《破案三人行》第六季等等也即將回歸。
在今天的活動中，FX 話題影集《幕府將軍》主演兼執行製作人真田廣之，與共同創作者瑞秋近藤、賈斯汀馬克斯一同登台，分享第一季的精彩敘事魅力，並準備迎接第二季的製作開拍。《幕府將軍》首季於 2024 年首播後橫掃18項艾美獎、創下單季獲獎最多的歷史紀錄。
「華特迪士尼公司擁有許多傲人資產，包括歷史、品牌、生態系統以及無遠弗屆的全球觸角。其中最珍貴、也是迪士尼與眾不同的關鍵 ，正是我們與粉絲之間的關係。」迪士尼電視工作室與全球原創電視策略總裁艾瑞克・施瑞爾（ Eric Schrier ）表示：「對 Disney+ 而言，透過打造並策劃強大、正宗的在地故事，這些故事能與我們的全球品牌並駕齊驅。迪士尼在亞洲擁有悠久且自豪的歷史，每天，我們藉由創意、合作，以及對優質故事的共同信念，持續鞏固這個基礎。」
多部即將於 Disney+ 上線的全球綜合娛樂作品也於今天搶先曝光，包括粉絲熱愛的影集續作《極樂凶間》第二季、《大熊餐廳》第五季，以及《波西傑克森》第二季；此外，還有全新原創影集與紀錄片也精彩亮相，包括《克里斯漢斯沃：與父親的騎行之旅》、聖誕電影《強納斯兄弟過聖誕》，以及將帶領觀眾跟隨威爾史密斯在 100 天內橫跨七大洲，展開一場極限探索之旅的紀錄片《威爾史密斯的極地縱橫》。
其他亮點包括《異形：地球》宣布將回歸推出第二季，以及《使女的故事》衍生劇《The Testaments》（中文片名待定），這部扣人心弦的新作設定於原作事件數年後；與知名製作人萊恩墨菲打造、萬眾矚目的全新影集FX《美麗毒素》；還有《星光繼承者》系列最新篇章《星光繼承者：邪惡仙境》（暫譯），將帶來全新角色「崔西Chessy」（暫譯）。此外，澳洲原創影集《扒手道奇》第二季也搶先曝光，這部續作改編自查爾斯狄更斯的經典《孤雛淚》，將繼續帶來主角在澳洲維多利亞港的雙面人生。
在展現無限創意的同時，迪士尼也宣布多部來自韓國與日本的全新原創作品即將登場。華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可（Luke Kang） 同時分享了迪士尼的內容策略，強調亞太原創內容是如何與全球娛樂作品相輔相成：「今天的原創內容發布會，是一場對卓越創意與蓬勃發展的慶祝活動。同時再再體現我們的承諾：步伐穩健地將亞太地區的原創故事帶給 Disney+ 的觀眾，這些故事不僅豐富全球綜合娛樂的陣容，更與其相得益彰。」
2025 Disney+原創內容發布會全球新作資訊
《強納斯兄弟過聖誕》：將於11 月 14 日上線的聖誕電影，講述結束倫敦巡演的三兄弟凱文、喬和尼克，他們只想趕回紐約與家人團聚過聖誕節，然而一路上卻面臨重重阻礙、讓返鄉路途變得非常艱辛。
《波西傑克森與》第二季：這部改編自迪士尼國際出版社暢銷書系列第二部作品、由獲獎作家雷克萊爾頓所著的《波西傑克森：妖魔之海》影集將於12月10日登場。波西時隔一年重返混血營，卻發現世界天翻地覆，他與安娜貝絲的情誼發生改變，更面臨好友格羅弗失蹤、營地受到克洛諾斯軍隊的圍攻、還多了一位獨眼巨人弟弟。他將踏上驚險旅程，深入怪物之海，試圖將他的世界撥亂反正。在那裡，波塞頓之子的命運正靜靜的等待著他。
《星光繼承者：邪惡仙境》（暫譯）：延續 2024 年電影《星光繼承者：公主反叛聯盟》的時間旅行冒險，紅公主（坎特瑞爾 飾）和可蘿伊（貝克 飾）經歷了穿越時空的冒險之後，「從此幸福快樂地生活」的真正含義。這部續作主要設定在現代仙境，匯集了許多新舊角色，並深入探討了前作結尾的警告：當你改變時間的軌跡，就必須要承擔後果。
《克里斯漢斯沃：與父親的騎行之旅》：這部溫馨的紀錄片將於11 月 24 日上線，當父親克雷格確診阿茲海默症後，克里斯將鏡頭對準家人。他與父親踏上回溯過往的公路之旅、探索人際連結的科學，並了解如何藉此鞏固記憶。他們重遊充滿意義的故地、拜訪熟悉的面孔，將一切拍成家庭影片，重溫即將消逝的珍貴回憶。這段穿越澳洲的旅程，成為父子情感的深刻見證。
《威爾史密斯的極地縱橫》：國家地理的全新系列將於2026 年登場，威爾史密斯將踏上一段極限的探索之旅，他在 100 天內橫跨七大洲，親身體驗地球上最極端的自然環境。
《極樂凶間》第二季：將於2026年回歸的口碑續作，故事背景設定在一個寧靜社區，這裡住著世界上最顯赫的人物。然而，一起震驚社區的謀殺案打破了這份平靜，一場攸關生死的調查就此展開。
《The Testaments》（中文片名待定）：這部將於2026年上線的影集改編自瑪格麗特愛特伍2019 年獲得布克獎的同名小說，故事背景設定在反烏托邦神權統治下的基列國，時間點為《使女的故事》多年後。這是一部關於成長的故事，描述在基列出生長大的年輕女性，從未見過外面的世界，對自由一無所知。當她們面臨被迫婚配、淪為奴役的命運時，必須盡力尋找新舊盟友，幫助她們爭取自由和應得的生活。
《扒手道奇》第二季：雙面扒手傑克回來了！這部深受歡迎的澳洲原創劇集第二季將於 2026 年初回歸，道奇與總督千金貝兒之間禁忌的戀情岌岌可危，而一名殺人犯正潛伏在維多利亞港。
《破案三人行》第六季：由史蒂夫馬丁、丹佛格曼與約翰霍夫曼打造的喜劇懸疑影集將於 2026 年回歸，故事講述三位素未謀面的陌生人（史蒂夫馬丁、席琳娜戈梅茲與馬丁肖特 飾演）因為對真實犯罪的熱愛而相識，並捲入一起發生在他們高級公寓內的離奇命案。三人組決定開設播客頻道邊查案邊紀錄，卻逐漸揭開大樓內多年來的秘密，甚至發現兇手可能就在他們身邊…….。
FX《大熊餐廳》第五季：來自高級餐飲界的年輕主廚卡米，因家中發生悲劇而回到芝加哥接手家族經營的三明治店。他不僅要面對小本經營的現實壓力、個性強勢的廚房夥伴，還得處理與家人的緊張關係。在轉型餐廳的同時，他也在重建自己的人生，並逐漸與這群「自己選擇的家人」建立深厚情感，第五季將於 2026 年登場。
FX《幕府將軍》第二季：改編自詹姆斯克萊維爾暢銷小說，背景設定於 1600 年代初期的日本，正值一場改變歷史的內戰爆發之際。講述「吉井虎永」將軍面對攝政委員會的敵人勾結，不惜犧牲生命對抗危險政敵。而當一艘神秘的歐洲船隻在附近村莊擱淺時，船上的英國引航員「約翰布萊克索恩」與「虎永」將軍分享了重要的戰略秘密，使他在世紀關鍵的內戰中扭轉了局勢，而兩人的命運與他們的翻譯官——神秘的基督徒貴族「戶田鞠子」——緊密相連，她在動盪的政治局勢中，必須在信仰、忠誠與愛情之間做出抉擇。第二季設定在首季事件發生的十年後，繼續講述這兩位來自不同世界的男人之間命運交織的歷史故事。
