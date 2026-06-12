《真男人的旅行法》第2季來台拍攝！3大咖驚喜現身

【緯來新聞網】遠傳friDay影音播出韓綜《真男人的旅行法 in 九州》期間，連續三週拿下平台短期綜藝節目收視冠軍。節目更於第三集中公開遠傳friDay影音收視排行榜畫面，向全球觀眾分享獲得「台灣最大串流平台」遠傳friDay影音整體排行第二、綜藝排行冠軍的亮眼成績。播出後立刻引發台灣網友熱烈討論，紛紛敲碗希望第二季能來台拍攝。

friDay影音播出韓綜《真男人的旅行法 in 九州》期間，連續三週拿下平台短期綜藝節目收視冠軍。（圖／friDay影音提供）

廣告 廣告

韓國製作團隊果真回應粉絲期待，於6月10日正式來台展開《真男人的旅行法》第二季拍攝行程。第一季成員秋成勳、金鐘國攜手新成員ZICO，一下飛機便馬不停蹄投入拍攝，首站特別選在遠傳friDay影音所在的遠傳電信總部，正式揭開第二季序幕。



當三人現身遠傳大樓時，現場早已聚集大批粉絲與員工熱情迎接，歡呼聲此起彼落，氣氛宛如小型粉絲見面會，讓三人又驚又喜。遠傳總經理井琪也親自到場迎接，感謝三位特地來台拍攝。



為歡迎三位嘉賓到訪，遠傳總經理井琪與遠傳電信娛樂事業營運長蔡俊榮特別送上近年爆紅、極具台灣特色的客製化宮廟背心，並依照三人鮮明形象設計專屬稱號，包括秋成勳的「性感秋山」、金鐘國的「蛋白質怪物」以及ZICO的「音樂惡童」。三人收到後愛不釋手，甚至前往下一站時仍捨不得換下。最後，秋成勳、金鐘國與ZICO也與遠傳總經理井琪、遠傳電信娛樂事業營運長蔡俊榮，以及現場所有人一同留下珍貴大合照，記錄下《真男人的旅行法》第二季來台拍攝的重要時刻。



第一季《真男人的旅行法 in 九州》由《體能之巔：百人大挑戰》人氣成員秋成勳、熱愛健身的《Running Man》長青班底金鐘國，以及BIGBANG成員大聲共同出演。三個精力旺盛的大男人一路隨性旅行，時而鬥嘴、時而較勁，充滿真實又爆笑的互動，也讓節目收穫大批觀眾的喜愛。第二季則將舞臺搬到台灣，由秋成勳、金鐘國與ZICO一同踏上充滿未知與驚喜的寶島之旅。



歡迎儀式結束後，蔡俊榮與三位藝人暢談超過半小時，從節目在台灣掀起的熱潮，到台灣特色景點與美食。當聊到新成員ZICO時，遠傳團隊表示，ZICO在台灣及華語圈同樣擁有高人氣，他的加入也讓觀眾對第二季更加期待；現場更直接向ZICO提議，希望未來能邀請他與BOYNEXTDOOR一同來台演出，引發熱烈討論。

韓國製作團隊來台拍攝。（圖／friDay影音提供）

談及節目人氣時，製作團隊也對《真男人的旅行法》在遠傳friDay影音創下的成績感到驚訝，甚至一度超越長年穩居平台綜藝人氣王的《Running Man》，讓金鐘國笑說未來要更加努力。隨後遠傳再依照三人的個別喜好送上專屬伴手禮，包括秋成勳喜愛的鳳梨酥、金鐘國偏好的阿里山咖啡，以及送給ZICO的台灣知名噶瑪蘭威士忌，貼心安排讓三人驚喜不已。最後，遠傳再加碼頒贈象徵冠軍榮耀的紀念獎牌，也讓金鐘國感動直呼：「真的很感謝！」



根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新公佈的《114年通訊傳播市場報告》，遠傳friDay影音已連續四年蟬聯本土OTT平台付費訂閱第一名，穩居市場領先地位，更因長期深耕韓國綜藝內容而被廣大網友譽為「韓綜大本營」。除了長年穩定引進熱門韓劇外，平台每季均跟播上架數十部韓國綜藝節目，持續打造全台最完整的韓綜內容版圖。

更多緯來新聞網報導

《鬼才之道》全台票房奔5千萬 王淨再穿水手服陳柏霖先封麥

AAA直擊／360度四面舞台設計曝光 41組藝人花車環繞入場無死角