真男友現身／娛樂圈愛情錯位劇 慈妹、熊熊通通被爆「身邊真正的那個不是他」

熊熊婚前異性緣極好，如今已為人母。（翻攝自熊熊IG）

富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 成員慈妹（彭翊慈）去年2月被媒體拍到和一名身穿帽T的男性友人同行，該男子一路從演唱會陪到慶功宴，甚至在凌晨協助搬運行李返家，立刻引發外界揣測「戀情曝光」。不過，據友人指出兩人並非情侶，「真正的男友另有其人」，社群上還能看到他們不少同遊各地的甜蜜合照。

同樣另一半另有其人的還有男星陳家逵，他先前無預警宣布離婚，時隔兩年，竟又被拍到與一名神似王淨的氣質女子一起看電影，沒想到，事後陳家逵受訪時，表示該女子並非女友，但確實有另一位已經穩定交往的對象。

廣告 廣告

陳家逵離婚後已有穩定交往對象。（翻攝自陳家逵IG）

南韓歌手G-DRAGON（GD）2016年私人社群帳號遭駭，與日本嫩模小松菜奈的多張親密照因而外流，引發網路軒然大波。不料日本八卦網站再爆震撼內幕，指小松菜奈的「正牌男友」其實另有其人，還點名是與她在電影《溺水小刀》中合作的菅田將暉。小松菜奈和菅田將暉於2021年結婚，去年產下一子。

小松菜奈曾與GD傳緋聞，但被日本媒體爆料男友另有他人。（翻攝自小松菜奈IG）

女星熊熊結婚前，2020年曾被拍到與李唯楓看電影、隔著口罩親密互動，當時被視為熱戀中小情侶；然而內情人士透露兩人其實只是玩玩，真正和熊熊穩定交往的，反而是曾出演《網》劇、被粉絲暱稱為「男 Jolin」的言明澔（原名簡宏霖）。

更多鏡週刊報導

真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男

小豬再登陸／獨家！多人運動跌落神壇 羅志祥隔六年有望重返對岸

仗義藏真心／影帝走紅不忘本 豪捐15億助135所學校建校做公益