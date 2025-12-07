真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男

慈妹被爆早有交往多年的綠島民宿男友。（翻攝自慈妹IG）

在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。

慈妹除了是職棒啦啦隊員，也是職籃臺北富邦勇士啦啦隊成員。（翻攝自慈妹IG）

據了解，慈妹（彭翊慈）與在綠島開民宿的男友交往多年，兩人關係穩定，且戀情已在熟人圈內公開。親近人士透露，雙方個性契合，男友外型陽光、膚色黝黑，熱愛戶外運動，包括登山、滑雪、騎車等，與活潑開朗的慈妹十分速配。友人指出：「他們在一起很久了，圈內朋友都知道，也常一起旅遊、一起照顧家中的米克斯狗狗，是非常穩定的關係。」

慈妹男友外型陽光、身材健壯且愛好戶外活動，和慈妹頗速配。 （翻攝自慈妹男友IG）

四處趴趴走 社群放閃

慈妹只要有空就會飛往綠島和男友約會。（翻攝自慈妹IG）

去年7月，慈妹於IG分享自行車遊關渡河濱的照片，男友的貼文中也出現相同地點與騎乘裝備，引發粉絲聯想。去年12月，兩人一同前往韓國旅遊，男友貼文中更出現背影牽手照。家中飼養的米克斯狗女兒同樣是兩人的共同責任，慈妹曾分享替狗狗修補玩偶的畫面，成為不少粉絲認為「關係非比尋常」的另一線索。

今年5月，慈妹帶著男友一起去做醫美、接業配。（翻攝自慈妹男友IG）

近日，慈妹與男友結伴前往泰國度假，從貼文與限時動態可見旅遊行程與生活片段。某次男友在社群分享至髮廊整理頭髮時，店貓跳上他的腿，慈妹隨即在貼文下留言：「我也可以坐你腿上嗎？」男友則幽默回覆：「妳是貓咪嗎？」短短兩句話，展現自然的親密感。

慈妹與男友分別po出泰國旅遊照。（翻攝自慈妹男友IG）

帽Ｔ男護花 誤會一場

慈妹的感情狀態並非首次引發外界關注。去年2月，她參加Fubon Angels演唱會時，被媒體拍到有一名穿帽T的男性友人，從演唱會陪到慶功宴，甚至凌晨還協助搬運行李返家，當時引發「戀情曝光」的揣測。然而熟悉慈妹的知情人士澄清，該名男子與慈妹不是情侶關係，只是協助工作流程，「真正的男友另有其人。」並非媒體拍到的護花使者。

慈妹是富邦啦啦隊員，擁有不少死忠粉絲。（翻攝自慈妹IG）

回顧過往，慈妹透過徵選正式加入Fubon Angels，同時應援中華職棒富邦悍將隊與臺北富邦勇士職籃隊，她在啦啦隊的角色不只是「可愛臉孔」，更憑藉街舞功底讓她在舞台上展現特色，吸引不少粉絲。同時，她也曾參與團體音樂作品，例如2019年與Fubon Angels合作推出單曲〈Shiny Tonight〉，以及2021年的〈說愛我〉。

