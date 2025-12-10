真當你家？ 超商店員自刷帳單「銷帳未繳錢」

男子趁同事值大夜班時，兩度闖進櫃檯操作收銀機，刷自己的帳單完成銷帳。（圖／翻攝自AI模擬示意圖）





台中一名超商店員，被控把便利商店「當成自己家」。男子趁同事值大夜班時，兩度闖進櫃檯操作收銀機，刷自己的帳單完成銷帳，卻沒有把現金放回收銀機。兩次共刷了5萬1391元。店家發現後報警，台中地院依詐欺罪判處4個月與3個月徒刑，應執行5個月。

超商代收服務功能多，不少人利用繳費方便性，但台中這名店員卻利用職務之便圖利自己。2024年3月，他在台中北區某超商擔任店員。19日凌晨2點30分，並非他的上班時段，他因與當班同事熟識，擅自走入櫃檯，操作收銀機刷條碼，將自己的商品分期5784元、兩筆汽車貸款共1萬多元、手機分期及3筆通話費等，共7筆、總計4萬4650元的費用完成銷帳，但卻沒有把錢補進收銀機。

其他超商店員指出，即使是員工，也不能在非值班時段進入櫃檯，更不能隨意操作收銀機，否則容易引發挪用現金的嫌疑。

男子嘗到甜頭後，以為神不知鬼不覺。回家不到兩小時，凌晨4點37分，他又將兩筆信用卡費的繳費條碼傳給邱姓同事，請對方代刷，共6741元，同樣沒有補進現金。朱姓店主隔日對帳時發現金額短少，立即報警。

前超商店長表示，超商每天都有交班對帳制度，隔天作帳時就能立即發現短款，因此非常容易追查來源。

男子被警方帶回後坦承犯行，但未與店家和解或賠償。台中地院審理時發現，他有詐欺前科，且才剛假釋出獄。法官認為他利用電腦製作「已繳費」紀錄，嚴重背棄店家信賴，顯見缺乏尊重他人財產的觀念，因此依詐欺罪分別判刑4個月、3個月，應執行5個月，犯罪所得5萬1391元也全數沒收。

把超商當自己家，最後卻得進監獄「吃免錢飯」，下場也讓其他店員直呼「不值得」。

