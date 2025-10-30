真當曹氏宗親會？不只粿粿！王子IG狂撩她「我以為喜歡我」 一票人出征
生活中心／王文承報導
男星范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的妻子粿粿出軌，他拍片泣訴，指出妻子婚內出軌的對象竟是好友王子（邱勝翊），哽咽表示：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」消息曝光後震撼演藝圈。王子隨後發文道歉，坦承與粿粿的關係「超越朋友界線」，引發輿論熱議。不過，風波並未就此平息，有眼尖的網友發現王子不僅與粿粿互動親密，過去還曾在IG上頻頻對簡廷芮留言調情，質疑他「是不是對人妻情有獨鍾」。
不只粿粿 王子IG狂撩她「我以為喜歡我」
一名網友在網路論壇《PTT》貼出截圖指出：「王子是不是對人妻情有獨鍾？簡廷芮是有兩個小孩的人妻，美國行老公沒同行，有時兩人貼得比粿粿還近。回國後王子還在她IG底下狂撩，這樣正常嗎？」
從截圖可見，簡廷芮在IG發文寫下「喜歡海」，王子竟在底下留言：「我以為喜歡我。」女方則幽默回覆：「只可能喜歡你……後面的海。」
貼文曝光後，網友群起譴責，紛紛狠酸：「曹操本人？」「人妻最敢玩，這男的真懂」「王子不姓曹可惜了」「曹家軍大將軍」「小王身邊怎麼都單親媽，離婚製造機」「兩個孩子又要驗DHA了」「她老公瑟瑟發抖」「曹氏宗親會已發出邀請」「人妻大將軍我服了」「四處點火啊，能吃就吃。」
此外，王子在2021年參加《全明星運動會》，與紅隊隊友粿粿、胡釋安、胡祖薇關係密切。4人去年底曾登上胡瓜的YouTube節目《下面一位》。節目播出後，王子發文回憶當年運動會時光，並替隊友取綽號，稱胡釋安是「戰隊諸葛」、胡祖薇是「愛滑水的女子MVP」，但形容粿粿時卻寫下：「都沒做事都在做人的隊經。」
對此，兩人好友簡廷芮哭笑不得留言：「都在做人是怎樣啦？」王子則笑回：「對啊，就蹦出個粿醬啊。」其中「粿醬」正是粿粿與范姜彥豐於2022年8月誕下的愛女，這番對話再度引起網友撻伐，痛批王子「毫無邊界感」。
