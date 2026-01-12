真的上場！周杰倫打澳網公開賽 稱贏球獎金全捐

澳網公開賽即將開打，澳網官方12日宣布，華語樂壇天王周杰倫確定參與全新賽制「1分大滿貫」，預計14日出賽。周杰倫隨即在個人社群媒體上興奮宣布此一消息，並表示若能贏球，將把100萬美元獎金全數捐出。

眾所皆知，周杰倫近年瘋狂愛上打網球，四大滿貫賽事的觀眾席時常可見他與妻子昆凌的身影。他不僅曾與費德勒合拍廣告，也與「網球一姊」謝淑薇，以及台灣網球一哥曾俊欣私下互動頻繁。

不過，傳出他將進軍澳網公開賽，仍讓不少人嚇了一大跳。澳網官方社群12日發文寫道：「從曾用音樂震撼體育場的華語流行音樂之王，到《青蜂俠》中的『加藤』，如今又轉型成為一名專注的網球運動員——歡迎周杰倫。」

周杰倫參加的「1分大滿貫」是澳網今年推出的全新賽制，共有10位業餘球員可與22位職業球員對戰，採取「一分定勝負」規則，透過猜拳決定發球權，輸者淘汰、贏者晉級，最終冠軍可獲得百萬美元獎金。

周杰倫隨後也在社群平台昭告大家：「一月十四日記得來澳網看一下，因為只有1分，也可能我連球都碰不到就出局了⋯⋯如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」

周杰倫打澳網的消息一公布，立刻引起好友熱烈回應。經常與他打球的林書豪笑說：「能贏我就能贏他們，你應該感謝我，訓練的對手都比真正比賽的對手更強。」

粉絲同樣震驚不已，大批網友留言表示「好期待看直播！」也有人打趣說：「不要有壓力，健康完賽就好。」更有網友直呼：「沒想到有一天會在體育頻道看到杰倫。」(編輯：楊翎)